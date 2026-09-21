الأهلي يعود للتدريبات ويستغل توقف الدوري لتجهيز لاعبيه

يعود فريق الأهلي إلى العمل من جديد اليوم الإثنين، بعدما أنهى اللاعبون فترة الراحة التي استمرت 4 أيام، والتي حصلوا عليها عقب الانتصار على أبو قير للأسمدة في الجولة الخامسة من منافسات الدوري المصري.

ويستأنف الفريق تدريباته في ظل توقف المسابقة المحلية بسبب ارتباط منتخب مصر بخوض معسكره الدولي، وهي الفترة التي يسعى خلالها الجهاز الفني إلى إعادة تجهيز اللاعبين بدنيًا وفنيًا قبل استئناف المباريات.

ويضع الجهاز الفني ضمن أولوياته خلال فترة التوقف الوقوف على جاهزية العناصر التي لم تحصل على فرصة المشاركة بشكل منتظم، إلى جانب تصعيد وتجهيز عدد من اللاعبين الشباب، مع متابعة تطورات المصابين والعناصر التي عادت مؤخرًا من الإصابة.

ويهدف الأهلي إلى استغلال فترة التوقف بأفضل صورة ممكنة، من أجل الوصول إلى أعلى معدلات الجاهزية قبل العودة إلى المنافسات وخوض الاستحقاقات المقبلة في مختلف البطولات.