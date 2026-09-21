كييف تعلن إسقاط 147 طائرة مسيرة روسية خلال الليل

أعلن سلاح الجو الأوكراني، في بيان عبر تطبيق "تليجرام"، اليوم الاثنين، أن قوات الدفاع الجوي الأوكراني أسقطت 147 من أصل 172 طائرة مسيرة، أطلقتها روسيا خلال هجوم جوي على أوكرانيا خلال الليل.

وجاء في البيان، أن القوات الروسية شنت هجمات على أوكرانيا، خلال الليل، باستخدام 172 طائرة مسيرة من طرز "شاهد"، و"جيربيرا" و"إيتالماس" وطرز أخرى خداعية، بالإضافة إلى طائرات مسيرة مزودة بصواريخ "بانديرول / دان - تي"، تم إطلاقها من مناطق بيلجورود وشاتالوفو وأوريول وكورسك وبريمورسكو - أختارسك وميليروفو الروسية، وكذلك من منطقتي دونيتسك وجفاردييسكيه بشبه جزيرة القرم المحتلة، حسبما ذكرت وكالة الأنباء الوطنية الأوكرانية "يوكرينفورم".

ووفق البيان، جرى صد الهجوم من قبل وحدات الدفاع الجوي ووحدات الحرب الإلكترونية والطائرات المسيرة وفرق النيران المتنقلة التابعة لسلاحي الجو والدفاع الجوي الأوكرانيين.

وقال البيان، إنه "بحلول الساعة 8:00 صباح اليوم الاثنين، أسقطت منظومات الدفاع الجوي أو عطلت 147 طائرة مسيرة معادية، من طرز مختلفة، بالإضافة إلى طائرة مسيرة مزودة بصواريخ بانديرول / دان - تي".

ومن جانبه، أعلن الجيش الأوكراني، اليوم الاثنين، ارتفاع عدد قتلى وجرحى العسكريين الروس منذ بداية الحرب على الأراضي الأوكرانية في 24 فبراير 2022، إلى نحو مليون و519 ألفا و650 فردا، بينهم 1660 لقوا حتفهم، أو أصيبوا، خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.

وجاء ذلك وفق بيان نشرته هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الأوكرانية، في صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، وأوردته وكالة الأنباء الوطنية الأوكرانية (يوكرينفورم)، اليوم الاثنين.

وبحسب البيان، دمرت القوات الأوكرانية، منذ بداية الحرب 12 ألفا و361 دبابة، منها 5 دبابات أمس الأحد، و25 ألفا و365 مركبة قتالية مدرعة، و50 ألفا و142 نظام مدفعية، و2149 من أنظمة راجمات الصواريخ متعددة الإطلاق، و1662 من أنظمة الدفاع الجوي.

وكشف البيان، عن تدمير 442 طائرة حربية، و356 مروحية، و527 ألفا و693 طائرة مسيرة، و51 ألفا و11 صواريخ كروز، و35 سفينة حربية، وغواصتين، و151 ألفا و861 من المركبات وخزانات الوقود، و4729 من وحدات المعدات الخاصة.

ويتعذر التحقق من هذه البيانات من مصدر مستقل.