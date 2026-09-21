طالبان: مقتل 3 أشخاص في هجوم باكستاني على مناطق مدنية بأفغانستان

قالت قيادة طالبان في كابول، إن الجيش الباكستاني هاجم مناطق مدنية في أفغانستان؛ مما أسفر عن مقتل 3 أشخاص، مما يفاقم من خطورة تجدد الأعمال العدائية عبر الحدود.

وذكرت وكالة "بلومبرج" للأنباء، أن ذبيح الله مجاهد المتحدث باسم نظام طالبان قال في منشور عبر منصة "إكس"، اليوم الاثنين إن "القوات الغازية الباكستانية قصفت مجددا الليلة الماضية مناطق مدنية في إقليمي كونار وباكتيكا بأفغانستان"، على حد قوله.

وأضاف أن القصف أسفر عن مقتل ثلاثة أشخاص وإصابة أربعة آخرين.

ويشار إلى أن العلاقات بين الجارتين مازالت متوترة، إذ تحمل باكستان جارتها أفغانستان "مسئولية زيادة الهجمات المسلحة على أراضيها".