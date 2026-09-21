كوريا الجنوبية وأمريكا واليابان تجري مشاورات بشأن أحدث عمليات إطلاق الصواريخ الكورية الشمالية

أعلنت وزارة الخارجية الكورية الجنوبية إجراء دبلوماسيين رفيعي المستوى من كوريا الجنوبية والولايات المتحدة واليابان مشاورات هاتفية اليوم الاثنين؛ لتبادل المعلومات ومناقشة الإجراءات التي يجب اتخاذها عقب أحدث عمليات إطلاق الصواريخ الباليستية من جانب كوريا الشمالية.

وقالت هيئة الأركان المشتركة الكورية الجنوبية، إن بيونج يانج أطلقت أمس الأحد صاروخين باليستيين قصيري المدى باتجاه البحر الشرقي، في ما يمثل الإطلاق الرابع عشر للصواريخ الباليستية من قبل كوريا الشمالية هذا العام، والأول خلال 8 أيام، بحسب وكالة أنباء يونهاب الكورية الجنوبية.

وتواصل المدير العام لسياسات شبه الجزيرة الكورية "بيك يونج - جين"، مع نائب مساعد وزير الخارجية الأمريكي لشئون شمال شرق آسيا "ديفيد ويلزول"، والمسئول بوزارة الخارجية اليابانية "تاكاشي أريوشي"، وفقا للخارجية الكورية الجنوبية.

وقالت الوزارة، في بيان: "تبادل المسئولون الثلاثة المعلومات ذات الصلة وناقشوا الاستجابات المستقبلية".

وأضافت: "تدير سلطات الشؤون الخارجية في الدول الثلاث قناة لتبادل المعلومات والتقييمات على الفور كلما أطلقت كوريا الشمالية صواريخ باليستية".

ويبدو أن عمليات الإطلاق التي جرت يوم الأحد جاءت ردا على التدريبات البحرية متعددة الجنسيات "باسيفيك فانجارد"، التي يقودها الأسطول السابع للبحرية الأمريكية، بالإضافة إلى أنشطة عسكرية إقليمية أخرى.

كما يُنظر إلى هذه الخطوة على أنها رسالة خارجية مفادها أن بيونج يانج ستواصل جهودها لتعزيز قدراتها العسكرية قبل انعقاد دورة الجمعية العامة للأمم المتحدة التي تبدأ يوم الثلاثاء، والقمة بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والرئيس الصيني شي جين بينج المقرر عقدها يوم الخميس.