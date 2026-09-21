هيئة أسطول الصمود بتونس تعلن إيقاف 15 ناشطا في حملة أمنية

أعلنت هيئة "أسطول الصمود المغاربي" الداعم لقطاع غزة، اليوم الاثنين، اعتقال السلطات لحوالي 15 ناشطا من بين المشاركين في مسيرة وسط العاصمة أمس الأحد، تطالب بالإفراج عن أربعة نشطاء موقوفين من الهيئة منذ مارس الماضي.

وقالت الهيئة، في بيان اليوم، إن "المناضلين المشاركين في المسيرة" اعتقلوا في حملة أمنية ليل الأحد بعضهم من الشوارع وبعضهم الآخر من منازلهم.

ونشرت الهيئة، قائمة تضم 15 موقوفا حتى صباح اليوم.

ولم تتضح على الفور معلومات من السلطات بشأن هذه الإيقافات وأسبابها.

ويقبع أربعة نشطاء من الهيئة التسييرية لأسطول الصمود المغاربي ـ الذي شارك قبل عام في أسطول الصمود العالمي لكسر الحصار الإسرائيلي عن قطاع غزة، السجن منذ مارس الماضي.

ويحقق القضاء معهم في تهم ترتبط بجرائم مالية تخص التبرعات التي تم جمعها من المواطنين لتمويل الأسطول، وهي تهم تنفيها الهيئة التسييرية للأسطول.

وقالت الهيئة، إن النشطاء يواجهون مخاطر صحية بسبب إضرابهم عن الطعام في السجن.

وبدأ الناشط وائل نوار إضرابه منذ أكثر من 35 يوما فيما بدأ الآخرون إضرابهم منذ 12 يوما.