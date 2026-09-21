القوات اليمنية توسع سيطرتها في تعز بعد اشتباكات مع جماعة الحوثي

أعلنت القوات اليمنية استعادة مواقع كانت تسيطر عليها جماعة الحوثي جنوب وغرب محافظة تعز، وذلك بعد اشتباكات عنيفة.

كما أضافت القوات المسلحة في بيان، اليوم الاثنين، أنها شنت 3 غارات جوية على مواقع وتحصينات لجماعة الحوثي في جبهة الأحكوم جنوبي تعز.

وتأتي هذه التطورات بعدما شهدت مرتفعات وهضاب تعز مواجهات عنيفة خلال الساعات الماضية، واشتباكات مباشرة بين مقاتلي القوات اليمنية وعناصر حوثية، بحسب موقع "العربية. نت" الإخباري.

كما جاءت بعد أن أكد مصدر عسكري يمني، أمس الأحد، أن القوات الحكومية استعادت السيطرة على مواقع جبلية مهمة من قبضة الحوثيين في تعز، جنوب غربي البلاد.

وقال المصدر لوكالة الأنباء الألمانية إن" معارك عنيفة اندلعت بين القوات المسلحة ومليشيا الحوثي في جبل نعمان ومواقع أخرى غربي تعز".

كما أضاف أن "القوات الحكومية تمكنت في هذه المعارك من استعادة السيطرة على جبل نعمان الاستراتيجي في مديرية جبل حبشي، إلى جانب استعادة بعض المواقع في جبهة الكدحة التابعة لمديرية المعافر غربي محافظة تعز".

ويكتسب جبل نعمان أهمية استراتيجية، لوقوعه بين مديريات جبل حبشي والمعافر ومقبنة، ويشرف على عدد من المناطق والطرق الحيوية في ريف تعز الغربي، وصولًا إلى محاور تربط المحافظة بالساحل باتجاه باب المندب.

أما في جبهة كهبوب الواقعة بين محافظتي لحج وتعز والمطلة على مضيق باب المندب، فأوضح المصدر أن مواجهات عنيفة ما زالت تدور بشكل متقطع دون تحقيق اختراق أو تحول استراتيجي لأي طرف في هذه المنطقة الحيوية.

وسبق أن دفع الحوثيون بقوة كبيرة باتجاه جبهة كهبوب، التي تطل على مضيق باب المندب، إذ إن السيطرة عليها تتيح الإشراف الناري على أجزاء مهمة من المضيق البحري الدولي.