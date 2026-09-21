ولي العهد السعودي يطلق أولى سيارات شركة سير الوطنية

أطلق الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء ورئيس مجلس إدارة صندوق الاستثمارات العامة، أولى سيارات شركة «سير» الوطنية للسيارات، تحت اسم «إكزوبوت»، في خطوة تستهدف دعم تطوير صناعة السيارات في المملكة وتعزيز حضورها في القطاع عالميًا.

وقال ولي العهد إن إطلاق أولى سيارات «سير» يمثل خطوة في مسار بناء منظومة صناعية مستدامة، وتمكين قطاع السيارات بوصفه أحد روافد النمو الاقتصادي، من خلال جذب الاستثمارات وتطوير الكفاءات الوطنية وتعزيز دور القطاع الخاص.

وتشمل «إكزوبوت» فئتي السيدان والدفع الرباعي، وهما أول منتجات «سير» ضمن أسطول يضم سبع إصدارات من المقرر طرحها تباعًا خلال السنوات الخمس المقبلة، بأحجام وأنظمة دفع متنوعة.

ومن المقرر إنتاج سيارات الشركة في مجمع «سير» الصناعي، الواقع ضمن مجمع الملك سلمان لصناعة السيارات في مدينة الملك عبدالله الاقتصادية.

وبحسب البيانات المعلنة، صُممت وهُندست سيارات «إكزوبوت» في المملكة، مستلهمة في تصميمها من البيئة والثقافة السعودية، مع استهداف مطابقة المواصفات العالمية.

وتتوقع الشركة أن تسهم بأكثر من 30 مليار ريال في الناتج المحلي الإجمالي للمملكة، وأن تدعم تحسين الميزان التجاري بنحو 80 مليار ريال، إضافة إلى توفير وظائف مباشرة وغير مباشرة بحلول عام 2034.

وكان صندوق الاستثمارات العامة قد أطلق شركة «سير» عام 2022، بوصفها أول علامة تجارية سعودية لصناعة السيارات، بهدف تطوير منظومة محلية للصناعة وجذب الاستثمارات ودعم القطاع الخاص.