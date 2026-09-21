ترامب: الأخبار الزائفة تشكل تهديدا لأمننا القومي ويجب وضع حد لها

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إن ما وصفها بـ«الأخبار الزائفة» تشكل تهديدًا لأمن بلاده القومي، مشددًا على ضرورة وضع حد لها.

وأوضح في تدوينة عبر صفحته الرسمية بمنصة «تروث سوشيال»، اليوم الاثنين، أن «البيت الأبيض لا يشنّ هجومًا على حرية الصحافة، بل يشنّ هجومًا على الأخبار الكاذبة، التي انتشرت كالسرطان في الولايات المتحدة الأمريكية».

وأضاف: «إنها فاسدة، ومتعمدة، ومتفشية، ومنسقة بالكامل، وخارجة عن السيطرة تمامًا. إنها تهديد لأمننا القومي، ويجب إيقافها، الآن!».

ونددت مؤسسات إعلامية أمريكية، الجمعة، بقرار ترامب منع ثلاث وسائل إعلام من دخول البيت الأبيض، ووصفته بأنه اعتداء على حرية الصحافة ومخالف للدستور، متعهدة بمواجهة أي محاولة لتقييد عمل صحافييها.

ووصفت شبكة «سي إن إن» قرار ترامب بأنه «هجوم غير قانوني» على حرية الصحافة، فيما تعهد موقع «بوليتيكو» بأن يدافع «بقوة» عن حقوقه المكفولة بموجب التعديل الأول للدستور.

وكان ترامب أعلن منع مراسلي شبكتي «سي إن إن» و«إم إس ناو» وموقع «بوليتيكو» من دخول البيت الأبيض، متهمًا إياها بنشر «أخبار كاذبة» عن إدارته.

وحذر الرئيس الجمهوري البالغ 80 عامًا، من أن مؤسسات إعلامية أخرى قد تواجه المصير نفسه، من دون أن يحددها.

ولم يوضح ترامب السبب المباشر وراء القرار، لكنه أضاف أنه «لا ينبغي السماح لوسائل الإعلام بأن تكتب أو تنشر باستمرار روايات مختلقة وأكاذيب عندما تغطي أخبار رئيس الولايات المتحدة».