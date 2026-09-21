الاتحاد الأوروبي يعلن عقوبات على مسئولين عن الانتخابات الروسية في الأراضي الأوكرانية

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعلن الاتحاد الأوروبي، عقوبات ضد هؤلاء المسئولين عن الانتخابات التي أجريت في أراضي أوكرانيا عقب الانتخابات البرلمانية الروسية.

وجاء في بيان صدر عن مفوضة السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي كايا كالاس، نيابة عن الدول الأعضاء الـ27: "سوف يعاقب هؤلاء المشاركون في تنظيم هذه الانتخابات الصورية أو من ترشحوا فيها في الأراضي الأوكرانية المحتلة بشكل مؤقت، وكذلك المسئولون عن تقويض احتمالية إجراء انتخابات حرة ونزيهة داخل روسيا"، على حد وصفه.

وأضاف البيان، أنه لن يتم الاعتراف بالانتخابات التي أجريت هناك ولا بنتائجها.

وأضاف: "ألقت انتخابات الدوما التي أجرتها روسيا في الفترة من 18 إلى 20 سبتمبر الضوء على التآكل المستمر والمتزايد على الديمقراطية في روسيا".

وقال الاتحاد الأوروبي، إن السلطات الروسية شددت بصورة أكبر "القمع الممنهج" والمؤسسي داخل البلاد وخارج حدودها لاستبعاد القوى المعارضة من العملية السياسية.

وقيد قرار منع المرشحين من حزب يابلوكو من المنافسة في القائمة الفيدرالية الخيارات المتاحة أمام الناخبين الروس.

وأضاف البيان، أنه أدى لاستبعاد إحدى آخر القوى المعارضة المتبقية والحزب الوحيد الذي يتبنى برنامجا مناهضا للحرب من العملية الانتخابية.