حماس: استمرار القتل اليومي في غزة تصعيد لحرب الإبادة التي لم تتوقف

قال الناطق باسم حركة حماس، حازم قاسم، إن استمرار جيش الاحتلال الإسرائيلي في قتل النساء والأطفال بشكل يومي في قطاع غزة، كما حدث اليوم، يمثّل تصعيداً لحرب الإبادة التي لم تتوقف، رغم توقيع اتفاق وقف إطلاق النار في شرم الشيخ قبل قرابة عام.

وشدد قاسم، في بيان، اليوم الإثنين، على أن صمت مجلس السلام ومؤسساته، وعجزه عن الإشارة بوضوح إلى الاحتلال بوصفه الطرف الذي يعمل على تخريب اتفاق وقف إطلاق النار، «أمر مرفوض ولا يجوز أن يستمر».

وأشار إلى أن محاولة مجلس السلام وميلادينوف والوسيط الأمريكي إيجاد مسوغات لجرائم الاحتلال، ووضع الانتخابات الإسرائيلية المقبلة في الاعتبار عند التعامل مع انتهاكاته، من شأنها توفير غطاء لاستمرار هذه الجرائم، وتقويض اتفاق وقف إطلاق النار.

ودعا قاسم الدول العربية والإسلامية المشاركة في «مجلس السلام» إلى اتخاذ موقف واضح وعملي تجاه جرائم الاحتلال وانتهاكاته التي تتواصل في ظل عجز المجلس عن وقفها، رغم الالتزام الفلسطيني الواضح باتفاق وقف إطلاق النار.

وتواصل قوات الاحتلال خروقاتها لوقف إطلاق النار في قطاع غزة، فجر اليوم الاثنين، عبر القصف المدفعي وإطلاق النار وتحليق الطائرات والاستطلاع ونسف مبانٍ سكنية، في مناطق متفرقة من القطاع، فيما أصيب خمسة مواطنين، مساء الأحد، جراء استهداف خيام للنازحين ومناطق سكنية في مدينة خانيونس جنوبي القطاع.

واستُشهد مساء اليوم الاثنين، مواطن فلسطيني بقصف الاحتلال وسط مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة.

وأفاد مراسل وكالة «وفا» نقلا عن مجمع ناصر الطبي، بوصول شهيد وعدد من المصابين جراء استهداف طيران الاحتلال المسير مجموعة من المواطنين في منطقة السكة وسط مدينة خان يونس.

وفي وقت سابق، استشهدت المواطنة الفلسطينية فداء خضر طوطح (31 عامًا)، جراء إصابتها برصاص قوات الاحتلال في الرأس قرب مركز شرطة أبو مدين على طريق صلاح الدين، وسط قطاع غزة.

وبحسب ما نشرته وكالة «شهاب»، استشهد الشاب محسن أحمد مصطفى بهجة متأثرًا بجراحه، إثر إصابته بطلق ناري في الرأس من طائرة مسيّرة من نوع «كواد كابتر» شمال قطاع غزة.

وأفادت مصادر في الإسعاف والطوارئ، اليوم، بإصابة 9 فلسطينيين بنيران قوات الاحتلال الإسرائيلي في مدينة خان يونس ومخيم البريج جنوب ووسط قطاع غزة.

وفي مخيم البريج وسط القطاع، أفاد مراسل الوكالة بإصابة عدد من الفلسطينيين جراء قصف مدفعي إسرائيلي استهدف منزلًا في بلوك 12 بالمخيم.

وأضاف أن فلسطينيين اثنين أصيبا، كما اندلع حريق داخل منزل لعائلة أبو الروس، جراء سقوط قذيفة مدفعية إسرائيلية على المنزل في بلوك 12 شرقي مخيم البريج.