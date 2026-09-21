فصيل شيعي عراقي: لم نطرح مطالب شخصية أو سياسية في مباحثاتنا مع الحكومة لتنظيم السلاح

صرح أبو الاء الولائي الأمين العام لكتائب سيد الشهداء إحدى فصائل المقاومة الإسلامية في العراق اليوم الاثنين، بأن فصائل المقاومة الإسلامية في العراق لم تطرح مطالب شخصية أو سياسية في مباحثاتها مع الحكومة بشأن تنظيم السلاح في البلاد.

وقال الولائي في تدوينة على موقع التواصل الاجتماعي إكس "من حق شهداء المقاومة ومجاهديها وجماهيرها أن يفخروا فالمواقف تُختبر عند المفترقات الكبرى" .

وأضاف "في مباحثات تنظيم السلاح وترسيخ السيادة الوطنية، لم تطرح قوى المقاومة أي مطلب شخصي أو سياسي، ولم تقدّم أيَّ مصلحةٍ على مصلحة العراق" .

وذكر "هاجس المقاومة الأساسي هو سيادة العراق وقراره الوطني واستقلاله، ورفض الوصاية والتدخل الخارجي وهي مبادئ تستحق التضحيات وتتقدم على كل الاعتبارات.... حقًا هي مقاومة حتى يكون العراق سيد نفسه".

ونشرت مواقع عراقية اليوم الاثنين، مبادرة من رئيس منظمة بدر الشيعية هادي العامري طرحها على قوى الإطار التنسيقي الشيعي تقضي بتأجيل موضوع حصر سلاح فصائل المقاومة الإسلامية في العراق لغاية يونيو عام 2027.

ولازالت الحكومة العراقية مصرة على اعتبار يوم 30 سبتمبر الجاري، موعدا لإتمام انسحاب قوات التحالف الدولي من العراق والشروع بنزع سلاح فصائل المقاومة الإسلامية في العراق.

ولاتبدو الأجواء مهيئة في العراق بنجاح المفاوضات مع الفصائل المسلحة التي لازالت متمسكة بقرارها بعدم نزع السلاح في الموعد المحدد يوم 30 سبتمبر الجاري، وأبرزها كتائب حزب الله العراقي وحركة النجباء وكتائب سيد الشهداء وسرايا أولياء الدم وأصحاب الكهف وغيرها.