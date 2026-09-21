اتحاد جدة يترقب جاهزية نجمه قبل كلاسيكو الهلال

يواصل أحمد الجليدان، لاعب اتحاد جدة، برنامجه التأهيلي للتعافي من الإصابة التي تعرض لها، أملاً في استعادة جاهزيته والمشاركة مع فريقه أمام الهلال في مواجهة الكلاسيكو المرتقبة ضمن منافسات الجولة الثامنة من دوري روشن السعودي للمحترفين.

ووفقًا لما أوردته صحيفة «الرياضية» السعودية، يخضع الجليدان خلال فترة التوقف الحالية لجلسات علاجية داخل عيادة نادي اتحاد جدة، بالتزامن مع مشاركة المنتخب السعودي في بطولة كأس «خليجي 27».

ويعمل الجهاز الطبي على تجهيز اللاعب للعودة إلى التدريبات والمشاركة في مواجهة الهلال، بعدما تعرض لإصابة في العضلة الخلفية للفخذ الأيسر خلال مباراة النصر في الجولة الخامسة من منافسات الدوري السعودي.

ومن المقرر أن تجمع مباراة الكلاسيكو بين اتحاد جدة والهلال يوم 10 أكتوبر المقبل، ضمن الجولة الثامنة من دوري روشن السعودي.

وكان الألماني ينس فيسينج، المدير الفني لاتحاد جدة، قد منح لاعبي الفريق راحة لمدة 7 أيام، عقب التعادل مع الشمال القطري بنتيجة 1-1 في العاصمة الدوحة، خلال الجولة الافتتاحية من دوري أبطال آسيا للنخبة، على أن يستأنف الفريق تدريباته غدًا الثلاثاء.

ويحتل اتحاد جدة المركز الثاني في جدول ترتيب دوري روشن السعودي برصيد 17 نقطة، بفارق نقطة واحدة عن الهلال صاحب الصدارة برصيد 18 نقطة.