 هيئة بريطانية: إصابة ناقلة بشظايا مقذوفات مجهولة قبالة مضيق هرمز - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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هيئة بريطانية: إصابة ناقلة بشظايا مقذوفات مجهولة قبالة مضيق هرمز

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
وكالات
نشر في: الإثنين 21 سبتمبر 2026 - 5:43 م | آخر تحديث: الإثنين 21 سبتمبر 2026 - 5:43 م

أعلنت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية، اليوم الاثنين، أن ناقلة غاز بترول مسال كانت تغادر مضيق هرمز أصيبت بشظايا من مقذوفات مجهولة المصدر.

وأوضحت الهيئة أن الناقلة ستواصل رحلتها إلى ميناء التوقف التالي، مضيفة أن جميع أفراد الطاقم بخير، وفق وكالة رويترز.

وسبق أن أفادت وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية "إرنا" بأن الحرس الثوري اعترض ودمّر مسيّرة أمريكية من طراز "إم كيو-1" فوق مضيق هرمز، فجر الاثنين، باستخدام "منظومة دفاع جوي متطورة طُوّرت حديثًا".

جاء ذلك هذه وسط تبادل التهديدات بين طهران وواشنطن، وقبيل اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، حيث أبدى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بحسب مراسل لشبكة فوكس نيوز، انفتاحه على لقاء نظيره الإيراني مسعود بزشكيان.

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