شهيد ومصابون بقصف الاحتلال وسط مدينة خان يونس

استُشهد مساء اليوم الاثنين، مواطن فلسطيني بقصف الاحتلال وسط مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة.

وأفاد مراسل الوكالة نقلا عن مجمع ناصر الطبي، بوصول شهيد وعدد من المصابين جراء استهداف طيران الاحتلال المسير مجموعة من المواطنين في منطقة السكة وسط مدينة خان يونس.

وفي وقت سابق، استشهدت المواطنة الفلسطينية فداء خضر طوطح (31 عامًا)، جراء إصابتها برصاص قوات الاحتلال في الرأس قرب مركز شرطة أبو مدين على طريق صلاح الدين، وسط قطاع غزة.

وبحسب ما نشرته وكالة «شهاب»، استشهد الشاب محسن أحمد مصطفى بهجة متأثرًا بجراحه، إثر إصابته بطلق ناري في الرأس من طائرة مسيّرة من نوع «كواد كابتر» شمال قطاع غزة.

وأفادت مصادر في الإسعاف والطوارئ، اليوم، بإصابة 9 فلسطينيين بنيران قوات الاحتلال الإسرائيلي في مدينة خان يونس ومخيم البريج جنوب ووسط قطاع غزة.

وفي مخيم البريج وسط القطاع، أفاد مراسل الوكالة بإصابة عدد من الفلسطينيين جراء قصف مدفعي إسرائيلي استهدف منزلًا في بلوك 12 بالمخيم.

وأضاف أن فلسطينيين اثنين أصيبا، كما اندلع حريق داخل منزل لعائلة أبو الروس، جراء سقوط قذيفة مدفعية إسرائيلية على المنزل في بلوك 12 شرقي مخيم البريج.

وتواصل قوات الاحتلال خروقاتها لوقف إطلاق النار في قطاع غزة، فجر اليوم الاثنين، عبر القصف المدفعي وإطلاق النار وتحليق الطائرات والاستطلاع ونسف مبانٍ سكنية، في مناطق متفرقة من القطاع، فيما أصيب خمسة مواطنين، مساء الأحد، جراء استهداف خيام للنازحين ومناطق سكنية في مدينة خانيونس جنوبي القطاع.

وأفاد مراسل وكالة «شهاب» بإصابة ثلاثة مواطنين بنيران الآليات الإسرائيلية داخل مدينة حمد ومحيطها شمالي خانيونس، فيما أصيب مواطنان آخران جراء قصف مدفعي إسرائيلي استهدف خيام النازحين في منطقة الأخرس بحي الأمل غربي المدينة، في ظل استمرار استهداف المناطق التي تؤوي أعدادًا كبيرة من النازحين.

وخلال ساعات الليل، تعرضت مناطق شرقي جباليا شمالي القطاع لقصف مدفعي عنيف، أعقبه إطلاق نار من طائرات «كواد كابتر» والرافعة العسكرية الإسرائيلية باتجاه المناطق الشرقية، فيما سُجل تحليق منخفض لطائرات الاستطلاع في أجواء مدينة غزة، بحسب إفادات ميدانية.

وفي وسط القطاع، نفذت قوات الاحتلال عمليات نسف لمبانٍ سكنية في المناطق الشمالية الشرقية من مخيم البريج، بينما سُمع دوي انفجار في مدينة خانيونس، بالتزامن مع استمرار إطلاق النار من الآليات الإسرائيلية المتمركزة شرقي المدينة.

كما شهدت أجواء قطاع غزة، فجر اليوم، تحليقًا للطيران الحربي على ارتفاعات منخفضة جدًا، في وقت استمر فيه إطلاق النار من الآليات المتمركزة شرق خانيونس، ما أبقى مناطق واسعة من القطاع تحت وقع التحليق والقصف وإطلاق النار.

وتأتي هذه التطورات بعد إصابة امرأة وطفلين، مساء الأحد، في مناطق متفرقة من القطاع جراء إطلاق النار الإسرائيلي، بينها محيط جباليا، في استمرار لسلسلة الخروقات التي تشهدها مناطق مختلفة من غزة منذ سريان اتفاق وقف إطلاق النار.