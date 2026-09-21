حذر مدير عام المكتب الإعلامي الحكومي، د. إسماعيل الثوابتة، من التداعيات الخطيرة المترتبة على التراجع الكبير والواضح في برامج التمويل الدولي الموجهة إلى سكان قطاع غزة، مؤكدًا أن تقليص المساعدات الإنسانية في قطاع غزة يمثل كارثة حقيقية ستكون لها تبعات وانعكاسات غير محمودة على حياة أكثر من 2.4 مليون إنسان الذين يعانون ظروفًا إنسانية قاهرة.

وأوضح الثوابتة، في تصريح صحفي خاص لوكالة «الرأي الفلسطينية»، أن إعلان برنامج الأغذية العالمي (WFP) تقليص مساعداته الإنسانية في القطاع بحجة نقص التمويل، سيحرم مئات الآلاف من حقهم الأساسي في الغذاء، حيث تقرر تخفيض عدد المستفيدين، وحرمان 400 ألف إنسان من حقهم في المساعدات الأساسية.

ولفت مدير عام المكتب الإعلامي الحكومي إلى أن الأزمة تمتد لتضرب العصب الحساس للقطاع الصحي، محذرًا من الانعكاسات الخطيرة لإعلان منظمة الصحة العالمية عن تقليص خدماتها وتوقيف دعمها بالوقود للعديد من المستشفيات في قطاع غزة، وهو ما يهدد بتوقف الخدمات الطبية الحيوية ويعرض حياة آلاف المرضى والجرحى لخطر الموت المحقق.

ونوه د. الثوابتة أن هذا التراجع الحاد في التمويل لم يأتِ من فراغ، بل يعود، إلى مبدأ ممارسة ضغوط سياسية واضحة ضد الشعب الفلسطيني، مشددًا في الوقت ذاته على خطورة استخدام الورقة الإنسانية وقوت المواطنين كأداة للابتزاز السياسي.

وطالب المجتمع الدولي بالوقوف عند مسئولياته القانونية والأخلاقية؛ لمنع انهيار المنظومة الإنسانية والصحية في قطاع غزة.