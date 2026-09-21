فرض غرامة 463 مليون دولار على جوجل لخرق قواعد الاتحاد الأوروبي الخاصة ببيانات الموقع

قالت لجنة الاتحاد الأوروبي المعنية بحماية البيانات اليوم الإثنين، إنه جرى تغريم جوجل 403 مليون يورو (463 مليون دولار) لخرق قواعد الخصوصية الصارمة الخاصة بالتكتل لسوء تعاملها مع بيانات الموقع الخاصة بالمستخدمين.

وقالت مفوضية حماية البيانات في أيرلندا إن تحقيقها وجد أن جوجل لم تعالج بشكل قانوني أو نزيه بيانات الموقع في إعداد "أنشطة الويب والتطبيقات" الخاصة بالمستخدمين، وهو إعداد في جوجل يتتبع التصفح وتاريخ البحث، وكذلك في تاريخ الموقع الخاص بالمستخدمين وهي خدمة ترصد الأماكن التي ذهبوا إليها بهواتفهم المحمولة.

كما وجدت المفوضية أن الشركة لم تكن قانونية ونزيه وشفافة فيما يتعلق بمعالجة البيانات الشخصية في خاصية "دقة الموقع" في نظام تشغيل هواتف أندرويد.

يشار إلى أن أيرلندا هي المفاوض الرئيسي لجوجل في الاتحاد الأوروبي المؤلف من 27 دولة، حيث أن المقر الأوروبي لعملاق التكنولوجيا الأمريكي يوجد في دبلن.

واطلع التحقيق الذي انطلق قبل ست سنوات، على كيفية تطبيق جوجل لقواعد الاتحاد الأوروبي الذي يحكم الخصوصية المعروفة باسم لائحة حماية البيانات العامة من الوقت الذي دخل فيه حيز التنفيذ في 2018 حتى فبراير 2020.

وهذه رابع أكبر غرامة أوروبية بسبب الخصوصية تصدرها مفوضية حماية البيانات الأيرلندية التي فرضت سابقا غرامات أكبر على "تيك توك" وميتا بما في ذلك غرامة قدرها 2ر1 مليار يورو على ميتا.