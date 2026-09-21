حصل الزعيم الشيشاني رمضان قديروف على 85ر99% من الأصوات في الانتخابات الرئاسية بجمهورية الشيشان الروسية الواقعة في منطقة شمال القوقاز.

وذكرت وكالة "تاس" الروسية للأنباء، اليوم الاثنين، أن النسبة التي أعلنتها لجنة الانتخابات جاءت أعلى حتى من النسبة المسجلة في الانتخابات السابقة في عام 2021، والتي بلغت 73ر99%.

ويحكم قديروف منطقة الشيشان المضطربة بقبضة حديدية منذ أكثر من 20 عاما، بدعم من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

ووثق نشطاء في مجال الحقوق المدنية انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان وعمليات قتل استهدفت منتقدي النظام.

وفي الوقت نفسه، تتردد تقارير متكررة تزعم أن قديروف يعاني من أمراض خطيرة، بينما يسعى علنا لتهيئة ابنه آدم، البالغ من العمر 18 عاما، ليكون خليفة محتملا له.