وزير الخزانة الأمريكي: الصين تشارك إلى حد كبير في حملة العقوبات الأمريكية على إيران

قال وزير الخزانة الأمريكي، سكوت بيسنت، اليوم الاثنين، إن جميع شركات الطيران الإيرانية ستتوقف عن العمل اعتبارا من 23 سبتمبر بفعل التهديد بفرض عقوبات ثانوية على مقدمي الخدمات الجوية، مشيرا إلى أن "المسؤولين الصينيين منخرطون بشكل كبير في حملة الضغوط الاقتصادية الأمريكية على إيران".
وذكر بيسنت لشبكة "سي.إن.بي.سي" بعد اختتام محادثات مساء أمس الأحد مع نائب رئيس الوزراء الصيني، خه لي فنج، إنه عندما تهبط طائرة إيرانية في أي مطار، "لا يمكنكم تزويدها بالوقود، ولا تقديم خدمات الهبوط لها، ولا بيع تذاكر لها، وإلا فسيتم استبعادكم من النظام المالي القائم على الدولار".
وأضاف أن الولايات المتحدة الأمريكية تجري مناقشات إيجابية مع السلطات المالية الصينية، بما في ذلك محافظ البنك المركزي الصيني، بان جونج شنج، بشأن الالتزام بالعقوبات الأمريكية المفروضة على إيران، بحسب وكالة رويترز للأنباء.
وفي سياق متصل، قالت وزارة الخارجية الصينية، اليوم الاثنين، إن الرئيس الصيني، شي جين بينج، سيجري زيارة إلى الولايات المتحدة الأمريكية في الفترة من 23 إلى 25 سبتمبر الجاري، تلبية لدعوة من نظيره الأمريكي، دونالد ترامب.
وزار ترامب بكين في مايو الماضي للمشاركة في قمة مع شي، وأعلن الجانبان خططا لتشكيل مجالس جديدة للتجارة والاستثمار، فيما أعلنت الصين عزمها شراء طائرات من بوينج ومنتجات زراعية أمريكية.