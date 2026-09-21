وزير الخزانة الأمريكي: الصين تشارك إلى حد كبير في حملة العقوبات الأمريكية على إيران

قال وزير الخزانة الأمريكي، سكوت بيسنت، اليوم الاثنين، ​إن جميع شركات الطيران الإيرانية ‌ستتوقف عن العمل اعتبارا من 23 سبتمبر بفعل التهديد بفرض ​عقوبات ثانوية على مقدمي ​الخدمات الجوية، مشيرا إلى أن "المسؤولين ⁠الصينيين منخرطون بشكل كبير في حملة ​الضغوط الاقتصادية الأمريكية على إيران".

وذكر ​بيسنت لشبكة "سي.إن.بي.سي" بعد اختتام محادثات مساء أمس الأحد مع نائب رئيس ​الوزراء الصيني، خه لي فنج، ​إنه عندما تهبط طائرة إيرانية في أي ‌مطار، "لا ⁠يمكنكم تزويدها بالوقود، ولا تقديم خدمات الهبوط لها، ولا بيع تذاكر لها، وإلا فسيتم ​استبعادكم من ​النظام ⁠المالي القائم على الدولار".

وأضاف أن الولايات المتحدة الأمريكية تجري ​مناقشات إيجابية مع السلطات ​المالية ⁠الصينية، بما في ذلك محافظ البنك المركزي الصيني، بان جونج ⁠شنج، ​بشأن الالتزام بالعقوبات ​الأمريكية المفروضة على إيران، بحسب وكالة رويترز للأنباء.

وفي سياق متصل، قالت وزارة ‌الخارجية الصينية، اليوم ​الاثنين، إن الرئيس ⁠الصيني، ​شي جين ​بينج، سيجري زيارة ​إلى ​الولايات المتحدة الأمريكية في ‌الفترة ⁠من 23 إلى ​25 ​سبتمبر الجاري، تلبية ​لدعوة ​من ⁠نظيره الأمريكي، دونالد ⁠ترامب.

وزار ترامب بكين في مايو الماضي ​للمشاركة في قمة ⁠مع شي، وأعلن الجانبان خططا لتشكيل مجالس جديدة للتجارة والاستثمار، فيما أعلنت الصين عزمها شراء طائرات من بوينج ومنتجات زراعية أمريكية.