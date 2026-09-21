ضبط المتهمين بالتشاجر داخل محل تجاري بالقاهرة

كشفت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة ملابسات تداول منشور تضمن التضرر من تعدي أشخاص على مالك محل تجاري باستخدام سلاح أبيض داخل محل عمله بالقاهرة.

وقالت وزارة الداخلية، في بيان لها، إن أجهزة الأمن رصدت تداول منشور مدعوم بصور على مواقع التواصل الاجتماعي، تضمن التضرر من تعدي أشخاص على مالك أحد المحال التجارية باستخدام سلاح أبيض داخل محل عمله بالقاهرة.

وأضافت الوزارة أنه بالفحص تبين أنه بتاريخ 16 سبتمبر الجاري، حدثت مشاجرة بين طرف أول، ضم مالك المحل وشقيقه، أحدهما مصاب بجرح بالعين، وطرف ثان، ضم أحد الأشخاص ونجله، أحدهما مصاب بكسر باليد، وجميعهم مقيمون بدائرة قسم شرطة مدينة نصر ثالث بالقاهرة.

وتبين أن المشاجرة نشبت بسبب خلافات بينهم، على خلفية قيام الطرف الأول بترك بضاعته على الرصيف أمام سكن الطرف الثاني، حيث تعدى الطرفان على بعضهما بالضرب، ما أسفر عن الإصابات.

وأكدت الوزارة أنه أمكن ضبط طرفي المشاجرة، وبمواجهتهم، اعترفوا بارتكاب الواقعة.