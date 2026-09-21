الأمن يكشف حقيقة ممارسة سيدة لأعمال البلطجة والتعدي على أرض زراعية بالمنوفية

كشفت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن المنوفية ملابسات تداول مقطع فيديو، تضمن ادعاء القائم على النشر ممارسة سيدة أعمال البلطجة ومحاولة التعدي على قطعة أرض زراعية مملوكة له بالمنوفية.

وقالت وزارة الداخلية في بيان لها، إن أجهزة الأمن رصدت تداول مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي، تضمن ادعاء القائم على النشر قيام إحدى السيدات بممارسة أعمال البلطجة ومحاولة التعدي على قطعة أرض زراعية مملوكة له بالمنوفية.

وأضافت الوزارة أنه بالفحص تبين أنه بتاريخ 8 يوليو الماضي، أبلغ شقيق القائم على النشر، والمقيم بدائرة مركز شرطة تلا بالمنوفية، بتضرره من السيدة الظاهرة بمقطع الفيديو وآخرين، لقيامهم بالتعدي عليه ومحاولتهم الاستيلاء على قطعة أرض زراعية كائنة بدائرة المركز، آلت إليه وأقاربه بالميراث الشرعي عن والده وجدّه، وإحداث تلفيات بها.

وأوضحت الوزارة أنه بسؤال المشكو في حقها، الظاهرة بمقطع الفيديو، وهي ربة منزل ومقيمة بدائرة المركز، نفت ما نُسب إليها، وقررت تضررها من القائم على النشر، وهو عاطل «محبوس على ذمة إحدى القضايا»، لقيامه بالتعدي عليها بالسب، والنزول إلى قطعة الأرض المشار إليها، والتي آلت إليها أيضًا بالميراث.

وتابعت الوزارة: «تم اتخاذ الإجراءات القانونية في حينه، وتولت النيابة العامة التحقيق».