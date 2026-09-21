ضبط صانعة محتوى بتهمة نشر فيديوهات خادشة للحياء على مواقع التواصل بالإسكندرية

ألقت مباحث الآداب، القبض على صانعة محتوى بالإسكندرية؛ لنشرها فيديوهات رقص بملابس خادشة للحياء .

وقالت وزارة الداخلية، في بيان اليوم الاثنين، إن الإدارة العامة لحماية الآداب رصدت نشر صانعة محتوى مقاطع فيديو على صفحتها بمواقع التواصل الاجتماعي تتضمن قيامها بالرقص بملابس خادشة للحياء تتنافى مع القيم المجتمعية.

وأضافت الوزارة، أنه تم ضبط المذكورة "لها معلومات جنائية" حال تواجدها بدائرة قسم شرطة باب شرق بالإسكندرية، وبحوزتها (هاتف محمول، بفحصه تبين احتوائه على دلائل تؤكد نشاطها الإجرامي)، وبمواجهتها اعترفت بنشرها مقاطع الفيديو المشار إليها على صفحتها بمواقع التواصل الاجتماعي؛ لزيادة نسب المشاهدات وتحقيق أرباح مالية.

وتابعت أنه تم اتخاذ الإجراءات القانونية.