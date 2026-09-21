 وزير الخارجية يبحث مع نظيره التونسي دعم الجهود الرامية للحفاظ على وحدة الدول العربية - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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وزير الخارجية يبحث مع نظيره التونسي دعم الجهود الرامية للحفاظ على وحدة الدول العربية

هايدي صبري
نشر في: الإثنين 21 سبتمبر 2026 - 5:36 م | آخر تحديث: الإثنين 21 سبتمبر 2026 - 5:36 م

التقى الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج، محمد علي النفطي، وزير الشئون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج، اليوم الاثنين، على هامش أعمال الشق رفيع المستوى للدورة الحادية والثمانين للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك.

وصرح السفير نادر زكي، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، بأن الوزيرين أكدا اعتزازهما بخصوصية العلاقات المصرية التونسية والروابط التاريخية بين البلدين، والحرص على مواصلة دفع التعاون الثنائي في مختلف المجالات، لاسيما الاقتصادية والتجارية والاستثمارية، ومتابعة تنفيذ مخرجات الدورة الثامنة عشرة للجنة العليا المصرية التونسية المشتركة.

وأضاف المتحدث الرسمي، أن الوزيرين تبادلا الرؤى بشأن التطورات الإقليمية، وفي مقدمتها الأوضاع في غزة وليبيا والسودان، مؤكدين أهمية تكثيف التنسيق والتشاور إزاء الأزمات التي تشهدها المنطقة، ودعم الجهود الرامية إلى تحقيق الأمن والاستقرار والحفاظ على وحدة وسيادة الدول العربية.

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