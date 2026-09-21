اعترافات المتهمة بقتل زوجها في البساتين: استدرجته للشقة وطعنته بالسكين لزواجه من أخرى

كشفت تحقيقات النيابة العامة في واقعة مقتل سوداني على يد زوجته عرفيًا بمنطقة البساتين، بعدما أدلت المتهمة باعترافات تفصيلية حول كيفية استدراج المجني عليه إلى مسكنها وارتكاب الجريمة،عقب خلافات نشبت بينهما بسبب زواجه من سيدة أخرى.

اعترافات المتهمة وتحقيقات النيابة

وخلال تحقيقات النيابة، أدلت المتهمة باعترافات تفصيلية حول ارتكابها الواقعة، مؤكدة أنها كانت متزوجة من المجني عليه عرفيًا منذ سنوات، قبل أن تكتشف زواجه رسميًا من سيدة سودانية أخرى.

وأضافت المتهمة أنها طلبت من المجني عليه تطليقها، إلا أنه رفض، وأخبرها بإنهاء العلاقة بينهما، ما دفعها إلى التفكير في التخلص منه.

وأوضحت المتهمة في اعترافاتها أنها طلبت من زوجها الحضور إلى الشقة يوم الواقعة، بدعوى التصالح وإنهاء الخلافات بينهما، بعدما أعدت سلاحًا أبيض «سكينًا» وأخفته داخل دولاب غرفة النوم.

وبحسب اعترافاتها، نشبت مشادة كلامية بينهما داخل المسكن، وأخبرها المجني عليه بأنه تركها ولا يريد استمرار علاقته بها، الأمر الذي أثار غضبها، فأخرجت السكين من مكان إخفائها واعتدت عليه بالطعن، وحاول بعدها الهرب داخل الشقة، إلا أنها لاحقته واستمرت في الاعتداء عليه بالطعنات في مناطق متفرقة من البطن والصدر، حتى سقط أرضًا وفارق الحياة متأثرًا بإصاباته.

سكين مدممة داخل مسكن الواقعة

وأثبتت معاينة النيابة لمسرح الواقعة وجود آثار بعثرة داخل غرفة النوم، فيما تبين من مناظرة الجثمان وجود آثار طعنات بمنطقتي البطن والصدر.

وعقب وصول الشرطة إلى مكان الواقعة، أرشدت المتهمة عن السلاح المستخدم، حيث عثرت القوات على سكين مطبخ مدممة، وأقرت بأنها الأداة التي استخدمتها في الاعتداء على زوجها، وتم تحريزها على ذمة التحقيقات.

زواج عرفي وطفل يجمع بينهما

وأقرت المتهمة خلال التحقيقات بأنها تعرفت على المجني عليه عبر موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، ونشأت بينهما علاقة عاطفية انتهت بالزواج عرفيًا عام 2021، وأنجبا طفلًا يُدعى «رمزي»، يبلغ من العمر 5 سنوات، وفقًا لما جاء بأقوالها.

وأوضحت المتهمة أن حياتهما الزوجية شهدت خلافات بعد دخول سيدة أخرى إلى حياة زوجها، قبل أن تتطور الأمور وتصل إلى ارتكاب الجريمة.

رسالة صوتية للزوجة الثانية

كما تضمنت التحقيقات أقوال السيدة الأخرى التي تزوجها المجني عليه، وهي أيضًا سودانية الجنسية، والتي أفادت بأنها تلقت رسالة صوتية من المتهمة عبر تطبيق «واتساب» عقب وقوع الجريمة، وتضمنت الرسالة عبارات تهديد وإبلاغ المتهمة لها بأنها نفذت ما سبق أن توعدت به بشأن زوجها.

وقضت محكمة جنايات القاهرة، بمعاقبة المتهمة بالسجن المؤبد، لإدانتها بقتل زوجها عمدًا باستخدام سكين في منطقة البساتين خلال شهر إبريل 2026.