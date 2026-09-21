بيراميدز يعلن موعد مباراتي دور الـ32 لدوري أبطال أفريقيا

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تلقى نادي بيراميدز إخطارا من الاتحاد الأفريقي لكرة القدم، كاف، بشأن تحديد موعد مباراتي دور الـ32 من بطولة دوري أبطال أفريقيا أمام نادي المريخ بينتيو بطل جنوب السودان.

وتقرر أن يخوض بيراميدز مباراة الذهاب يوم الجمعة 16 أكتوبر المقبل، في الثالثة والنصف عصرا على استاد جوبا الدولي في عاصمة جنوب السودان.

وتقرر أن تقام مباراة الإياب يوم السبت 24 أكتوبر المقبل في الثامنة مساء على استاد الدفاع الجوي بالقاهرة.

وتأهل بيراميدز إلى دور الـ32 من البطولة القارية بعد الفوز على جورماهيا الكيني بنتيجة 7-1 في مجموع مباراتي الذهاب والإياب.