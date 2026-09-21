ضبط معلمة بتهمة حرق وجه طالب داخل مدرسة في سوهاج

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ألقى رجال المباحث بمركز شرطة المنشأة في سوهاج، القبض على معلمة لاتهامها بالتعدي على طالب "7 سنوات"، وإحداث إصابة بحرق في وجهه داخل إحدى المدارس بدائرة المركز، كما جرى استدعاء مدير المدرسة واتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة وإحالتها للنيابة العامة.

جاء ذلك عقب رصد الأجهزة الأمنية بمديرية أمن سوهاج، منشوراً مدعوماً بصور تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، يتضمن التضرر من قيام معلمة بالتعدي على طالب وإصابته، وطرد مدير المدرسة لوالدته وسبّها عند حضورها للشكوى.

وتبين من الفحص، عدم ورود بلاغات رسمية مسبقة، وأمكن تحديد والدي الطفل (عامل، وربة منزل – مقيمين بدائرة المركز)، وبسؤالهما اتهمت الأم المعلمة بحرق وجه نجلها، ومدير المدرسة بالتعدي عليها بالسب وطردها.

وبمواجهة المعلمة المتهمة بعد ضبطها، أقرت بارتكاب الواقعة بتاريخ 17 الجاري باستخدام "قداحة" بدعوى تهذيب الطفل والتخلص منها عقب ذلك، بينما نفت منعه من دخول دورة المياه.

وبسؤال مدير المدرسة أفاد بحضور الأم وهي تصيح دون توضيح التفاصيل، نفيًا علمه بالواقعة.

فيما تم تحرير المحضر اللازم، وتولّت النيابة العامة التحقيق.