هيرميس تجمع 306 شركات ومؤسسات استثمارية في مؤتمرها السنوي الـ12 بلندن

افتتحت إي اف چي هيرميس، التابعة لمجموعة إي اف چي القابضة، اليوم فعاليات مؤتمرها الاستثماري السنوي الثاني عشر في لندن، والمقام في استاد الإمارات خلال الفترة من 21 إلى 24 سبتمبر 2026.

ويشهد المؤتمر مشاركة 125 شركة مدرجة من 7 دول في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وأكثر من 830 مشاركًا، بينهم ما يزيد على 420 مستثمرًا يمثلون 181 مؤسسة استثمارية.

ويتضمن المؤتمر اجتماعات مباشرة بين الشركات والمستثمرين، إلى جانب جلسات تناقش أداء القطاعات، والسيولة، وتخصيص رأس المال، والتطورات التنظيمية، والخطط التوسعية، وتأثير الأوضاع الاقتصادية والجيوسياسية على أسواق المنطقة.

وقال كريم عوض، الرئيس التنفيذي لمجموعة إي اف چي القابضة، إن منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا أصبحت بصورة متزايدة وجهة للتخصيص الاستثماري طويل الأجل، مدفوعة ببرامج الإصلاح ونمو القطاع الخاص وتطور أسواق رأس المال.

من جانبه، قال محمد عبيد، الرئيس التنفيذي المشارك لإي اف چي هيرميس، إن مؤتمرات الشركة تستهدف تعزيز التواصل المباشر بين المستثمرين وصناع القرار في كبرى الشركات المدرجة بالمنطقة.