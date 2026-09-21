وزير الخزانة الأمريكي: لا يمكنني القول كم سيستمر الصراع مع إيران

رغم المساعي الدبلوماسية المستمرة عبر الوسطاء من أجل التهدئة بين إيران وأمريكا، تواصل تبادل التهديدات بين الجانبين. فيما أكد وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت أن بلاده ماضية في محاصرة إيران اقتصاديا.

وقال بيسنت في مقابلة مع شبكة "سي أن بي سي" الأمريكية، اليوم الاثنين، إنه "لا يستطيع القول كم سيستمر الصراع" مع طهران.

وأوضح أن السلطات الصينية "منخرطة للغاية" في العملية الاقتصادية الضاغطة على الجانب الإيراني، في إشارة إلى التزامها بالعقوبات الأميركية المفروضة عليها. وأوضح أنه "ناقش هذه المسألة مع الجانب الصيني".

إلى ذلك، شدد الوزير الأمريكي على أن جميع شركات الطيران الإيرانية ستتوقف عن العمل في أنحاء العالم في 23 سبتمبر أي بعد يومين، بفعل التهديد بفرض عقوبات ثانوية على مقدمي الخدمات الجوية.

ولفت بعد اختتام محادثات مساء أمس الأحد مع نائب رئيس الوزراء الصيني خه لي فنج، إلى أنه عندما تهبط طائرة إيرانية في أي مطار، "لا يمكنكم تزويدها بالوقود، ولا تقديم خدمات الهبوط لها، ولا بيع تذاكر لها، وإلا فسيتم استبعادكم من النظام المالي القائم على الدولار"، وفق تعبيره.

وكانت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب شددت قبل أسابيع "الخناق الاقتصادي على إيران"، متعهدة بمنع تصدير أي نقطة نفط إيراني. كما شددت العقوبات الاقتصادية ملاحقة أي ثغرة قد تتيح لطهران أو شركائها التهرب، وفق شبكة العربية.

فيما واصلت القوات الأمريكية فرض حصارها البحري على الموانئ الإيرانية.

في حين لوح ترامب بـ 3 خيارات، إما تدمير إيران بأكملها، أو "تركها تتعفن اقتصاديا"، وفق تعبيره، أو إبرام اتفاق. إلا أنه أشار إلى أنه سيتخذ قراره "الكبير" بشأن إيران قريباً جداً.