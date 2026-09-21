- مستشفى الوفاء للتأهيل الطبي والجراحة التخصصية حذّر من توقف خدماته حال استمرار الأزمة

أعلن "مستشفى الوفاء للتأهيل الطبي والجراحة التخصصية" في قطاع غزة، الاثنين، تقليص خدماته بسبب أزمة تشغيلية ناجمة عن نقص الوقود ومستلزمات الصيانة جراء الحصار الإسرائيلي.

وهذا ثاني مستشفى في القطاع يعلن تقليص خدماته خلال يومين بسبب نقص الوقود، غداة إعلان "مستشفى الكويت التخصصي الميداني" (غير حكومي)، الأحد.

يأتي ذلك جراء تداعيات الإبادة الجماعية التي ترتكبها إسرائيل منذ 8 أكتوبر 2023، وما رافقها من حصار مشدد واستهداف واسع للبنية التحتية والمنظومة الصحية في قطاع غزة.

وقال مستشفى الوفاء (غير حكومي) في بيان إنه اضطر إلى تعليق العمل مؤقتا في عدد من خدماته الأساسية، بينها العيادات الخارجية والعمليات الجراحية والعلاج الطبيعي والوظيفي الخارجي وخدمات النطق ومشكلات البلع.

وتابع: "تعليق هذه الخدمات يأتي في ظل أزمة تشغيلية وإنسانية بلغت مرحلة بالغة الخطورة".

وأوضح أن المستشفى يواجه نقصا حادا في السولار والوقود اللازمين لتشغيل المولدات الكهربائية والمركبات، إلى جانب صعوبات في توفير الزيوت والإطارات وقطع الغيار ومستلزمات الصيانة لتشغيل المركبات والمعدات والخدمات الأساسية.

وتعد المولدات الكهربائية المصدر الأساسي لتزويد المستشفيات بالتيار اللازم لتشغيل الأقسام الحيوية والأجهزة الطبية، في ظل انقطاع الكهرباء الكامل عن القطاع للعام الثالث.

وذكر البيان أن إدارة المستشفى اضطرت إلى هذا التعليق بهدف الحفاظ على الموارد المتاحة وتوجيهها نحو المرضى المنومين والخدمات الطبية الأساسية التي لا يمكن الاستغناء عنها.

ويقدم "مستشفى الوفاء" خدماته لآلاف المواطنين والجرحى وذوي الإعاقة، ويستقبل شهريا أعدادا كبيرة من المرضى والمراجعين الذين يعتمد كثير منهم على استمرارية خدمات العلاج والتأهيل.

وحذر المستشفى من أن استمرار أزمة الوقود ومستلزمات التشغيل دون تدخل عاجل قد يؤدي إلى مزيد من تقليص الخدمات، ويهدد قدرته على مواصلة أداء مهامه الطبية والتأهيلية.

ووجهت إدارة المستشفى نداء عاجلا إلى منظمة الصحة العالمية والأمم المتحدة والمؤسسات الصحية والإنسانية والجهات الداعمة للتدخل وتوفير الوقود والزيوت وقطع الغيار والاحتياجات التشغيلية العاجلة.

والاثنين، أعلن مدير عام وزارة الصحة بقطاع غزة منير البرش أن منظمة الصحة العالمية قررت وقف إمدادات السولار عن أكثر من 20 مستشفى ومركزا صحيا بدءا من 19 سبتمبر الجاري بسبب نقص التمويل.

ولم يصدر تعقيب من الصحة العالمية بشأن قرارها الذي نقلته وزارة الصحة، إلا أنها أعلنت خلال الأشهر الماضية عن انخفاض في تمويل أنشطتها وبرامجها.

وأكد البرش أن الكميات المحدودة من الوقود الواصلة إلى القطاع "بالكاد تُبقي المرافق الصحية على قيد العمل".

وتزامن إعلان البرش مع أزمة نقص زيوت وقطع غيار المولدات الكهربائية المشغلة للمستشفيات، ما تسبب في توقف عمل عدد منها.

ومرارا، أكد المكتب الإعلامي الحكومي بغزة أن إسرائيل تتنصل من التزامات اتفاق وقف إطلاق النار الساري منذ 10 أكتوبر 2025، بالسماح بدخول الكميات المتفق عليها من المساعدات والوقود.