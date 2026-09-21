عنصر بإدارة الهجرة الأمريكية يطلق النار على فنزويلي داخل سيارته

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- المنطقة التي وقع فيها إطلاق النار في ولاية تكساس شهدت احتجاجا مناهضا لإدارة الهجرة والجمارك

أطلق عنصر في إدارة الهجرة والجمارك الأمريكية الرصاص على مواطن فنزويلي يبلغ 28 عاما، داخل سيارته، عقب إيقافها في ولاية تكساس.

وقالت رئيسة شرطة أوستن ليزا ديفيس، خلال مؤتمر صحفي الأحد، إن شرطة المدينة لم تشارك في العملية أو في التدخل المسلح.

من جهتها، أفادت إدارة السلامة العامة في تكساس بأن إدارة الهجرة والجمارك طلبت مساعدتها في مطاردة سيارة، وأشارت إلى أن إطلاق النار كان قد وقع عند وصول فرقها إلى مكان الحادث.

وأوضح مسئولون أن الفنزويلي ويلبر رافائيل غارسيس بيريز أصيب برصاصة واحدة في الجذع، ونُقل إلى المستشفى.

وأضافوا أن حالته الصحية "خطرة لكنها مستقرة".

وشهدت المنطقة التي وقع فيها إطلاق النار احتجاجا مناهضا لإدارة الهجرة والجمارك، شارك فيه نحو 100 شخص.

واتخذت قوات الأمن تدابير أمنية واسعة خلال الاحتجاج، فيما دخل بعض المحتجين في مشادات مع الشرطة، وأعلن عدد من السائقين دعمهم للمتظاهرين عبر إطلاق أبواق سياراتهم.

وفي يوليو الماضي، قُتل المواطن المكسيكي لورينزو سالغادو أراوخو، البالغ 52 عاما، بعدما أطلق عناصر في إدارة الهجرة والجمارك النار عليه خلال ملاحقته بمدينة هيوستن.

وفي الشهر نفسه، لقي المواطن الكولومبي يوهان سيباستيان، البالغ 25 عاما، حتفه برصاص عنصر في الإدارة بولاية مين.

كما أثارت تدخلات مسلحة نفذتها إدارة الهجرة والجمارك في ولاية مينيسوتا خلال يناير الماضي، وأسفرت عن مقتل أليكس بريتي ورينيه غود، ردود فعل غاضبة في أنحاء الولايات المتحدة.