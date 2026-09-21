المجر تطلب من الولايات المتحدة تعليق فرض العقوبات بسبب شراء النفط الروسي

تسعى المجر لدى الولايات المتحدة للحيلولة دون فرض عقوبات لاستمرار شرائها النفط الخام الروسي، في اختبار للعلاقات الثنائية بعد الإطاحة بفيكتور أوربان في وقت سابق من العام الجاري.

ومرر الكونجرس الأسبوع الماضي تشريعًا يعطي الرئيس الأمريكي دونالد ترامب صلاحيات جديدة لفرض رسوم على من يشترون المنتجات البترولية الروسية. ووقع الرئيس مشروع القانون ليصبح قانونًا الجمعة الماضية.

وفي حين أن إدارة رئيس الوزراء المجري بيتر ماجيار أشارت إلى وقف سياسة أوربان الموالية لروسيا -حيث تعهدت بتخليص البلاد من الغاز الطبيعي الروسي وتنويع واردات الخام بعيدًا عن روسيا-، ما زالت البلاد معتمدة بشكل كبير على موسكو فيما يتعلق بالطاقة، رغم أن نظراءها الأوروبيين قطعوا الاعتماد عليها.

وقال مارتون هايدو، رئيس لجنة السياسة الخارجية بالبرلمان عن الحزب الحاكم: "لقد طلبت دعمهم في هذه الفترة الانتقالية للإعفاء من العقوبات الأمريكية التي تستهدف مشتريات الطاقة الروسية"، وذلك في منشور عبر فيسبوك اليوم الاثنين، بعد اجتماع للممثلين الجمهوريين والديمقراطيين في كابيتول هيل.