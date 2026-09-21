لوكسمبورج تسجل أعلى معدل بطالة منذ يوليو 2020

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أظهرت بيانات مكتب الإحصاء في لوكسمبورج، ارتفاع معدل البطالة خلال أغسطس الماضي لأعلى مستوى منذ أكثر من ستة أعوام.

وارتفع معدل البطالة بعد حساب المتغيرات الموسمية إلى 6.5% خلال أغسطس الماضي مقارنة بـ6.3% خلال يوليو الماضي، وكان معدل البطالة قد بلغ 5.9% خلال نفس الشهر من العام الماضي.

وعلاوة على ذلك، يعد هذا أعلى معدل بطالة يتم تسجيله منذ يوليو 2020، عندما سجل 6.7%.

وبلغ عدد العاطلين 20900 مقارنة بـ20436 خلال يوليو الماضي.

وبلغ عدد الباحثين عن العمل في لوكسمبورج والمسجلين لدى وكالة التوظيف 20136 بزيادة بنسبة 11.5% مقارنة بالعام الماضي.