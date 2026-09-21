لوكسمبورج تسجل أعلى معدل بطالة منذ يوليو 2020

أظهرت بيانات مكتب الإحصاء في لوكسمبورج، ارتفاع معدل البطالة خلال أغسطس الماضي لأعلى مستوى منذ أكثر من ستة أعوام.
وارتفع معدل البطالة بعد حساب المتغيرات الموسمية إلى 6.5% خلال أغسطس الماضي مقارنة بـ6.3% خلال يوليو الماضي، وكان معدل البطالة قد بلغ 5.9% خلال نفس الشهر من العام الماضي.
وعلاوة على ذلك، يعد هذا أعلى معدل بطالة يتم تسجيله منذ يوليو 2020، عندما سجل 6.7%.
وبلغ عدد العاطلين 20900 مقارنة بـ20436 خلال يوليو الماضي.
وبلغ عدد الباحثين عن العمل في لوكسمبورج والمسجلين لدى وكالة التوظيف 20136 بزيادة بنسبة 11.5% مقارنة بالعام الماضي.