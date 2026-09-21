إسرائيل تعتقل 53 فلسطينيا ببلدة بدو عقب هجوم حلميش

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اعتقل جيش الاحتلال الإسرائيلي، فجر الاثنين، 53 فلسطينيا على الأقل خلال اقتحام واسع لبلدة بدو شمال غرب القدس المحتلة، غداة عملية إطلاق نار قرب مستوطنة "حلميش" شمال غرب رام الله، أسفرت عن مقتل إسرائيلي.

وقالت محافظة القدس الفلسطينية، في بيان وصل الأناضول، إن قوات إسرائيلية احتجزت نحو 53 شابا في مركز تحقيق واحتجاز أقامته داخل منزل استولت عليه خلال اقتحام البلدة.

وأضافت أن الاقتحام تخلله تفتيش وتخريب وتكسير داخل عدد من المنازل، والاعتداء بالضرب على فلسطينيين، فيما لا تزال العملية العسكرية مستمرة.

وأفادت المحافظة بأن قوات الاحتلال الإسرائيلي أقامت مركز تحقيق داخل منزل استولت عليه في البلدة، واحتجزت فيه الشبان الذين اعتقلتهم خلال الحملة.

ويأتي الاقتحام غداة عملية إطلاق نار قرب مستوطنة "حلميش" أسفرت، وفق مصادر إسرائيلية، عن مقتل إسرائيلي وإصابة آخرين.

والأحد، أفادت محافظة القدس بأن منفذ العملية هو الأسير المحرر قدري سمارة من بلدة بدو، فيما أعلن الجيش الإسرائيلي اعتقاله مصابا داخل مستشفى في مدينة رام الله، بعد إصابته خلال فراره من موقع العملية.

وسبق أن اقتحمت قوات إسرائيلية بلدة بدو، الأحد، عقب العملية، وحاصرت مصلّين داخل مسجد "عبد الله بن جابر" أثناء صلاة العصر، وفق ما نقله مراسل الأناضول عن محافظة القدس.

وتشهد الضفة الغربية منذ أكتوبر 2023، تصعيدا في الاقتحامات والاعتقالات الإسرائيلية، بالتزامن مع تصاعد إرهاب المستوطنين وقيود الحركة وإغلاق مداخل بلدات وقرى فلسطينية.