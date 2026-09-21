رئيس أركان الجيش العراقي يبحث مع القائم بالأعمال الأمريكي التعاون المشترك

استقبل رئيس أركان الجيش العراقي الفريق أول قوات خاصة الركن عبد الأمير رشيد يار الله، في مكتبه، اليوم الاثنين، القائم بالأعمال الأمريكي الجديد لدى جمهورية العراق، السفير ستيفن فاجن، والوفد المرافق له.

وبحسب بيان صادر عن وزارة الدفاع العراقية، رحب رئيس الأركان في مستهل اللقاء، بالسفير فاجن والوفد المرافق له، متمنيًا له التوفيق في مهام عمله.

وبحث الجانبان خلال اللقاء سبل تطوير العلاقات والتعاون العسكري بين العراق والولايات المتحدة الأمريكية، إضافة الى مناقشة عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، والتأكيد على مواصلة التنسيق والتعاون؛ بما يعزز قدرات القوات المسلحة العراقية ويدعم الأمن والاستقرار في العراق.

من جهته، أعرب القائم بالأعمال عن حرص بلاده على استمرار التعاون والتنسيق مع المؤسسة العسكرية العراقية، بما يحقق المصالح المشتركة للبلدين.