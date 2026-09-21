 ضبط قائد سيارة بتهمة دهس شخص والتسبب في وفاته بالتجمع الخامس - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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ضبط قائد سيارة بتهمة دهس شخص والتسبب في وفاته بالتجمع الخامس

مصطفى راضي
نشر في: الإثنين 21 سبتمبر 2026 - 7:02 م | آخر تحديث: الإثنين 21 سبتمبر 2026 - 7:02 م

ألقت الأجهزة الأمنية بالقاهرة، القبض على قائد سيارة، بتهمة التسبب في وفاة شخص، بعدما صدمه خلال سيره بشارع التسعين الشمالي في منطقة التجمع الخامس.

وكانت البداية، بتلقي غرفة عمليات النجدة بالقاهرة بلاغًا أفاد بوقوع حادث تصادم ووجود شخص متوفى بشارع التسعين الشمالي، وانتقلت قوة أمنية إلى محل البلاغ، وبالفحص تبين أن سيارة صدمت شخصا، ما أسفر عن وفاته متأثرًا بإصاباته.

وجرى نقل جثة المتوفى إلى المشرحة تحت تصرف جهات التحقيق، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة.

فيما باشرت الجهات المختصة التحقيقات لكشف ملابسات الحادث، والاستماع إلى أقوال الشهود وتفريغ كاميرات المراقبة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

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