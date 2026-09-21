خالد الغندور يرشح حارس الزمالك لحماية عرين مصر أمام أنجولا وجنوب السودان

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كشف خالد الغندور، نجم الزمالك السابق، عن الحارس الذي يراه الأحق بحراسة مرمى منتخب مصر خلال مواجهتي أنجولا وجنوب السودان في التصفيات المؤهلة إلى كأس الأمم الأفريقية 2027.

وقال الغندور خلال تصريحاته ببرنامج «الحريفة»، المذاع عبر قناة «أون سبورت إف إم»، إن المهدي سليمان، حارس مرمى الزمالك، يقدم أفضل مستويات بين حراس الدوري المصري منذ انطلاق الموسم الحالي.

وأضاف نجم الزمالك السابق: «من وجهة نظري، المهدي سليمان أفضل حارس في الدوري المصري منذ انطلاق الموسم الجاري»، مشيرًا إلى أنه يستحق المشاركة مع منتخب مصر في مباراتي أنجولا وجنوب السودان.

وكان الجهاز الفني لمنتخب مصر قد ضم 4 حراس إلى معسكر سبتمبر، وهم مصطفى شوبير حارس الأهلي، والمهدي سليمان حارس الزمالك، ومحمد علاء حارس سيراميكا، وعبد العزيز البلعوطي حارس البنك.

ويواصل منتخب مصر تدريباته في مركز المنتخبات الوطنية استعدادًا لمواجهتي أنجولا وجنوب السودان يومي 25 و29 سبتمبر الجاري، ضمن الجولتين الأولى والثانية من التصفيات المؤهلة إلى كأس الأمم الأفريقية 2027.

كما يخوض منتخب مصر مباراة ودية أمام جنوب أفريقيا يوم 4 أكتوبر المقبل، ضمن استعداداته للاستحقاقات القادمة.