الأردن: مساعدات غزة تفسد بالمستودعات جراء منع إسرائيل دخولها

قال وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي، الاثنين، إن مساعدات مخصصة لقطاع غزة "تنتهي صلاحيتها في المستودعات بسبب منع إسرائيل دخولها"، داعيا المجتمع الدولي إلى تفعيل أدوات القانون الدولي ومحاسبة منتهكيه.

جاء ذلك خلال مشاركة الوزير في ندوة حول الدبلوماسية الإنسانية لصون القانون الدولي الإنساني في مدينة نيويورك الأمريكية، نظمها الاتحاد الأوروبي وأيرلندا، برعاية الأردن والاتحاد الإفريقي والبرازيل وكندا، وفق بيان للخارجية الأردنية.

وقال الصفدي إن أكثر من مليوني فلسطيني بغزة "محاصرون في القهر والحرمان والمعاناة، لأن المجتمع الدولي لا يستخدم الأدوات التي يتيحها القانون الدولي ضد خارقي القانون الدولي الإنساني".

وشدد على أن سكان القطاع محرومون من الغذاء والدواء "ليس بسبب عدم توفر المساعدات، ولكن بسبب منع إسرائيل دخولها".

وأضاف أن هذه المساعدات "تنتهي صلاحيتها في المستودعات لأن إسرائيل تمنع دخولها".

وأشار الصفدي إلى أن الأردن كان منطلقا للمساعدات الدولية إلى غزة قبل منع إسرائيل دخولها، مؤكدا استعداد المملكة للعمل مع جميع الشركاء "لضمان استجابة إنسانية فاعلة".

ودعا المجتمع الدولي إلى تفعيل الأدوات التي يتيحها القانون الدولي لوقف الخروقات المتنامية في أكثر من 100 صراع حول العالم، وخصوصا في غزة.

وشدد على أهمية التحرك الدولي المشترك لضمان محاسبة منتهكي القانون الدولي، محذرا من خطورة اعتياد المجتمع الدولي خروقات القانون الدولي الإنساني.

وفي هذا السياق، قال الصفدي إن إسرائيل دمرت "92 بالمئة من المباني والبنية الصحية" في غزة، وإن أكثر من 700 ألف فلسطيني يحرمون من حقهم في التعليم.

ومنذ 8 أكتوبر 2023، تشن إسرائيل حرب إبادة جماعية في قطاع غزة، خلفت أكثر من 73 ألف شهيد فلسطيني وما يزيد على 174 ألف مصاب، فضلا عن دمار طال نحو 90 بالمئة من البنية التحتية.