النائب حسام حسن: وحدات الإيجار التمليكي تناسب من يتراوح دخله بين 25 و30 ألف جنيه

رأى النائب حسام حسن، عضو مجلس النواب، أن الطرح الأخير للوحدات السكنية بنظام الإيجار التمليكي لا يخاطب محدودي أو متوسطي الدخل.

وقال خلال مداخلة هاتفية مع برنامج «حضرة المواطن» عبر شاشة «الحدث اليوم»، مساء الاثنين، إن الطرح المعلن عنه، والذي يتضمن 5 آلاف شقة بنظام الإيجار المنتهي بالتملك، يناسب الطبقة فوق المتوسطة.

وأوضح أن هذا الطرح يناسب من يتراوح دخلهم بين 25 و30 ألف جنيه، مستشهدًا بتحديد 9 آلاف جنيه قيمة إيجار إحدى وحدات «دار مصر»، مع زيادة مركبة بنسبة 10%، إلى جانب 8% فائدة على قيمة الوحدة.

وأضاف أن قيمة الوحدة، وفقًا لهذه الحسابات، ستتجاوز 6 ملايين جنيه بعد 20 عامًا، وهو ما اعتبره دليلًا على أن الطرح لا يخاطب متوسطي أو محدودي الدخل.

واعتبر حسن أن الدولة ابتعدت عن فلسفة إطلاق المشروع، التي كانت تستهدف توفير سكن لمن يعجزون عن تدبير وحدات سكنية لأنفسهم.

وأشار إلى أن الإقبال الكبير على هذه الوحدات لا يعني بالضرورة أنها تناسب متوسطي ومحدودي الدخل، موضحًا أن عدد سكان مصر يتجاوز 110 ملايين نسمة، وبالتالي تضم البلاد شرائح اجتماعية ودخلية مختلفة.

وأكد أن الطرح لا يزال في بدايته بالنسبة لهذا النظام، وبالتالي لا يمكن الحكم النهائي على الفكرة من الآن، لكنه تساءل عن الشريحة التي استهدفتها وزارة الإسكان من خلال هذا الطرح.

ولفت إلى وجود وحدات يصل إيجارها إلى 3400 جنيه، موضحًا أن المستفيد من الوحدة سيدفع إجماليًا نحو مليوني جنيه بعد 20 عامًا، معتبرًا أن فلسفة الطرح لا تتضمن التيسيرات المطلوبة.