القناة 12 العبرية: انفجار عبوة ناسفة بآلية إسرائيلية شمال قطاع غزة

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ادعت وسائل إعلام عبرية، انفجار عبوة ناسفة، مساء الاثنين، في آلية هندسية إسرائيلية شمالي قطاع غزة، دون وقوع إصابات.

وقالت القناة 12 الخاصة: "انفجرت عبوة ناسفة قبل قليل في آلية هندسية إسرائيلية شمالي قطاع غزة دون تسجيل إصابات".

فيما زعمت إذاعة الجيش الإسرائيلي، والقناة 14 العبرية الخاصة أن حركة "حماس"، قامت بتفعيل العبوة، ولم تعلق الحركة على ما أوردته وسائل الإعلام العبرية حتى الساعة 18:10 (ت.غ).

يشار إلى أن الجيش الإسرائيلي نفذ مساء الاثنين عملية نسف واسعة لمنازل ومبانٍ سكنية داخل مناطق سيطرته جنوب شرقي مدينة خان يونس.

ووفق شهود عيان، أحدثت عملية النسف انفجارًا ضخمًا سُمع دويه في أنحاء متفرقة من مناطق وسط وشمال القطاع.

وأُستشهد 4 فلسطينيين، بينهم طفل وسيدتان، وأصيب أكثر من 14 آخرين، الاثنين، جراء هجمات إسرائيلية على قطاع غزة، في إطار الخروقات اليومية لاتفاق وقف إطلاق النار منذ 10 أكتوبر 2025.

كما توفي فلسطيني متأثرًا بإصابته برصاص الجيش الإسرائيلي قبل أيام شمالي قطاع غزة، فيما نفذ الجيش عملية نسف واسعة داخل مناطق سيطرته جنوبي القطاع.

ومنذ 8 أكتوبر 2023، تشن إسرائيل حرب إبادة جماعية على قطاع غزة، خلفت أكثر من 73 ألف شهيد فلسطيني وما يزيد على 174 ألف مصاب، فضلاً عن دمار طال نحو 90 بالمئة من البنية التحتية.