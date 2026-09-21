نشر البيت الأبيض مقطع فيديو غامضًا يظهر شاشة تلفزيون بتشويش تناظري قديم، مرفقًا بعبارة «هناك شيء قادم.. ترقبوا»، تمهيدًا لبث مباشر مرتقب عبر صفحته الرسمية.

ويظهر في المقطع نمط تشويش تلفزيوني قديم مع تغيير متكرر للقنوات ومقاطع صوتية توحي بإعلانات وشيكة، دون الكشف عن مضمون البث المنتظر، بحسب موقع «الشرق».

ويأتي نشر المقطع في وقت أعلنت فيه الشبكات التلفزيونية الأمريكية الكبرى تعليق مشاركتها في التغطية التلفزيونية المشتركة لفعاليات الرئيس، تضامنًا مع شبكة «سي إن إن» بعد منعها من أداء دورها في التغطية الخاصة بالبيت الأبيض.

وأعلنت «فوكس نيوز ميديا» و«إيه بي سي نيوز» و«سي بي إس نيوز» و«إن بي سي نيوز» و«سي إن إن» في بيان مشترك تعليق التغطية المشتركة، وقالت الشبكات إن «للجمهور مصلحة حيوية في تلقي معلومات دقيقة ومستقلة عن حكومته»، مضيفة أنه «لا ينبغي لأي إدارة أن تقيد مؤسسة إخبارية لمجرد اعتراضها على تقاريرها».

وكان البيت الأبيض قد منع «سي إن إن» إلى جانب «إم إس ناو» و«بوليتيكو» من الوصول إلى البيت الأبيض، فيما رفعت المؤسسات الثلاث دعوى قضائية ضد إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، مطالبة بإعادة وصول صحفييها إلى مقر الرئاسة.