الجيش الإسرائيلي يشن غارات على غزة بدعوى تفجير عبوة ناسفة بإحدى آلياته

أعلن الجيش الإسرائيلي، مساء الاثنين، شن غارات على غزة بدعوى تفجير عبوة ناسفة بإحدى آلياته، فيما لم يتضح ما إذا كانت العبوة قديمة وزرعت قبل دخول وقف إطلاق النار حيز التنفيذ، أم أنها عبوة جديدة.

وقال الجيش، في بيان: "في وقت سابق من اليوم (الاثنين)، وأثناء عمليات روتينية في منطقة "الخط الأصفر"، دهست آلية هندسية عبوة ناسفة، ولم تقع إصابات في صفوف قواتنا".

ويتمركز الجيش الإسرائيلي على امتداد ما يعرف بـ"الخط الأصفر"، وهو شريط أمني فرضته إسرائيل داخل قطاع غزة، وتمنع الفلسطينيين من الاقتراب من المناطق المحيطة به، فيما تسيطر على أكثر من 70 بالمئة من مساحة القطاع.

وزعم الجيش أن "هذا العمل يُعد خرقا صارخا لاتفاق وقف إطلاق النار من جانب حماس".

وادعى أنه "رداً على ذلك، هاجمنا بنى تحتية لحماس كانت تستخدمها للدفع بمخططات إرهابية ضد المدنيين الإسرائيليين وقواتنا"، وفق ما زعم البيان.

ومع ذلك، قالت صحيفة "يديعوت أحرونوت" إن الجيش الإسرائيلي "لم يحدد حتى الآن ما إذا كانت العبوة قديمة وزُرعت قبل دخول وقف إطلاق النار حيز التنفيذ، أم أنها عبوة جديدة".

وأضافت أن "العبوة الناسفة انفجرت بعدما صعدت عليها آلية هندسية (جرافة) من طراز "D9" شمالي قطاع غزة".

ولم يصدر على الفور تعليق من حركة حماس على بيان الجيش.

ومنذ 8 أكتوبر 2023، تشن إسرائيل حرب إبادة جماعية على قطاع غزة، خلفت أكثر من 73 ألف شهيد فلسطيني وما يزيد على 174 ألف مصاب، فضلاً عن دمار طال نحو 90 بالمئة من البنية التحتية.

وتأتي هذه التطورات وسط خروقات إسرائيلية متواصلة لاتفاق وقف إطلاق النار الساري منذ 10 أكتوبر 2025.

وأسفرت تلك الخروقات حتى الأحد عن استشهاد 1393 فلسطينيا وإصابة 4 آلاف و822 آخرين، وفق أحدث بيانات وزارة الصحة في القطاع.