أرنولد شوارزنجر يصدر كتابا عن قصة حياته بعنوان «Better Every Day»

أعلن الفنان الأمريكي أرنولد شوارزنجر إصدار أول كتاب يتناول مسيرته الفنية وحياته، ويحمل اسم «Better Every Day: An Action Plan for a Full Life»، ومن المقرر صدوره يوم 12 يناير 2027.

وقال شوارزنجر في منشور عبر صفحته الرسمية على إنستجرام: «كتابي الجديد سيصدر في يناير المقبل، وقد اخترت له هذا الاسم، وخصوصا جملة "خطة عملية"، فأنا أعني الأمر كليا، فلسفتي الشخصية تقوم على مبدأ "كن نافعا"، والكتاب يصف لك بالتفصيل كيف يمكنك تطبيق هذه الفلسفة عمليا، فهو عبارة عن خطة استراتيجية مليئة بالصور من حياتي الشخصية، ومتصلة بأفعال أسبوعية يمكنك إضافتها إلى حياتك بشكل فوري».

وأرفق شوارزنجر بالمنشور صورة غلاف الكتاب، والتي استعان فيها بصورة له في شبابه.