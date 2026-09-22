مساعد وزير النقل: العمل جار بممر العوينات - الكفرة لربط مصر بالدول الحبيسة في قلب إفريقيا

قال اللواء حسام مصطفى، مساعد وزير النقل للطرق والكباري، إن الممرات اللوجستية تربط الموانئ ببعضها وتتقاطع مع خطوط السكك الحديدية والنقل النهري والبري، لافتاً إلى أن الممرات اللوجستية تشمل موانئ برية ومناطق لوجستية وتفتح مجالات واسعة لفرص العمل.

وأشار وأضاف خلال برنامج "مساء دي إم سي" مع الإعلامية دينا الوكيل، المذاع عبر "دي إم سي" مساء الإثنين، إلى ممر "العريش / طابا" يعد أحد أهم الممرات التي تربط البحر الأحمر بالبحر المتوسط، وممر "القاهرة / الإسكندرية"، وممر "السخنة / الإسكندرية"، وممر "طنطا / المنصورة / دمياط"، وممر "سفاجا / قنا / أبو طرطور"، وممر "جرجوب / السلوم"، وممر "القاهرة / أسوان / أبو سمبل"، بالإضافة إلى ممر "برنيس / أسوان / شرق العوينات / الكفرة" في ليبيا.

وشدد على الأهمية الكبرى لمحور "برنيس / أسوان / توشكى / شرق العوينات / الكفرة" وامتداده إلى قلب إفريقيا في إنجامينا عاصمة تشاد.

وأكد أن العمل يجري في "المسافة الأخيرة" بين شرق العوينات إلى الكفرة، موضحا أن أهميته تكمن في ربط مصر بقلب إفريقيا وبالدول الحبيسة في القارة.

ونوه أن تشاد تعتمد حاليا على منفذ بحري في دوالا بالكاميرون وتسعى إلى منفذ ثان على البحر الأحمر، موضحا أن المحور سيحقق الاستفادة لكل من مصر وتشاد.

وأشار إلى أن هذا الممر يربط مع القطار السريع في محطة توشكى، ويضم مناطق لوجستية في توشكى وشرق العوينات لإقامة أنشطة تبادل تجاري ومخازن وصناعات صغيرة وسيحقق "الرواج للدول الحبيسة".

ولفت إلى إمكانية النفاذ من خلال تشاد نحو النيجر وإفريقيا الوسطى، موضحا أن شركة مصرية وطنية تتولى حاليا إنشاء الطريق داخل الأراضي التشادية لتحقيق الربط مع الكفرة في ليبيا.