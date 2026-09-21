ريان آيت نوري يقترب من مغادرة مانشستر سيتي في يناير

اقترب الجزائري ريان آيت نوري، لاعب مانشستر سيتي الإنجليزي، من الرحيل عن صفوف الفريق خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة، في ظل ابتعاده عن حسابات الجهاز الفني خلال الموسم الحالي.

ووفقًا لما ذكره موقع «سبورتس مول»، فإن آيت نوري أصبح خارج حسابات المدير الفني للفريق، ما يفتح الباب أمام رحيله عن مانشستر سيتي في يناير المقبل، بحثًا عن فرصة جديدة للمشاركة بشكل منتظم.

وانضم اللاعب الجزائري إلى مانشستر سيتي قادمًا من وولفرهامبتون مقابل 31 مليون جنيه إسترليني، لكنه واجه صعوبات خلال موسمه الأول مع الفريق، أبرزها الإصابات التي أبعدته عن المشاركة لفترات طويلة.

وتراجع دور آيت نوري مع انطلاق الموسم الحالي، بعدما خرج من حسابات الجهاز الفني في الجولات الأولى، وهو ما زاد من احتمالية رحيله خلال فترة الانتقالات الشتوية.

وفي الوقت ذاته، يراقب يوفنتوس الإيطالي موقف اللاعب الجزائري، تمهيدًا للتحرك لضمه في يناير المقبل حال تأكد رحيله عن مانشستر سيتي.