رئيس اتحاد مستثمري المشروعات الصغيرة والمتوسطة يقدم روشتة نجاح لصغار المستثمرين

قال المهندس علاء السقطي رئيس اتحاد مستثمري المشروعات الصغيرة والمتوسطة، إن الإقدام على إنشاء مشروع صغير أو كبير يحتاج إلى الصبر والمجهود والعمل.

وأضاف في مداخلة مع الإعلامية هدير أبو زيد، مقدمة برنامج كل الأبعاد، عبر قناة إكسترا نيوز، أن صاحب المشروع يجب أن يؤهل نفسه نفسيًا لبذل المجهود لمدة عام أو عامين أو 3 أعوام حتى يتمكن من تثبيت أقدامه في المشروع، ومن لا يستطيع تحمل ذلك فعليه أن يعرف قدراته منذ البداية.

وأوضح أن اختيار المشروع المناسب يبدأ بعدة نقاط، أولها الاستدامة والاستمرارية والرغبة في النجاح، ثم معرفة الشخص بما يجيده وما لديه من خبرات، وما يهتم به، إلى جانب معرفة احتياجات السوق.

وأشار إلى أن هناك توجهًا في الدولة نحو صناعة السيارات وتقديم حوافز لهذا القطاع، موضحًا أن السيارة تضم أكثر من ألف جزء، ما يفتح المجال أمام مشروعات صغيرة ومتوسطة لتصنيع مكونات مختلفة.

ولفت إلى أنه يمكن الاستفادة من توجه الدولة في صناعة النسيج والملابس الجاهزة من خلال تصنيع مستلزمات مثل الأزرار وأربطة الأحذية، والبحث عن الماكينات اللازمة للإنتاج في الصين وماليزيا وفيتنام أو السوق المحلية، ثم التواصل مع المصانع لتحديد المواصفات المطلوبة للمنتجات.

ونوه السقطي إلى أن اتحاد مستثمري المشروعات الصغيرة والمتوسطة يساعد أصحاب المشروعات الجديدة في معرفة الماكينات المناسبة ومصادر الحصول عليها، كما يربطهم بالجهات التي ستشتري منتجاتهم، سواء كانت منتجات تدخل في صناعة أخرى أو منتجات نهائية، مثل الشموع أو إطارات النظارات.

وأكد أن الاتحاد يساعد كذلك في اختيار ماكينة ملائمة للنشاط، بحيث تكون قليلة الاحتياج إلى الصيانة أو لا تحتاج إلى صيانة متكررة، لتجنب تعرض صاحب المشروع لمشكلات في الصيانة بعد فترة من بدء العمل، مشيرًا إلى أن الاتحاد يقدم المساعدة في هذه الجوانب بشكل كامل.