مؤسسة النفط الليبية: مسلحون يغلقون خط نقل حقل الشرارة

أعلنت المؤسسة الوطنية للنفط في ليبيا، مساء الاثنين، إغلاق مجموعة مسلحة صماما لخط نقل النفط الخام من حقل الشرارة جنوب غربي البلاد، ما أدى إلى خفض كبير في إنتاج الحقل، محذرة من تداعيات استمرار الإغلاق على عمليات التصدير وإيرادات الدولة.

وقالت المؤسسة في بيان إن "مجموعة عسكرية مسلحة" أغلقت صباح الاثنين الصمام رقم 7، ما أدى إلى إيقاف خط نقل النفط الخام من حقل الشرارة التابع لشركة "أكاكوس" للعمليات النفطية إلى ميناء الزاوية غربي ليبيا.

وأضافت أن الإغلاق تسبب في ارتفاع الضغط على خط نقل الخام، ما أدى إلى "انخفاض كبير في إنتاج حقل الشرارة".

وأوضحت المؤسسة أنها تواصلت مع جهاز حرس المنشآت النفطية الجنوب الغربي وطالبته بالقيام بواجباته، مشيرة إلى أن هذه المناشدات "لم تسفر عن أي نتائج حتى الآن"، فيما لم تتمكن الفرق الفنية من الوصول إلى منطقة الصمامات 6 و7.

وحذرت من أن استمرار الإغلاق سيؤدي إلى توقف إنتاج حقل الشرارة وعمليات نقل النفط وتصديره، ما سيلحق ضررا مباشرا بالاقتصاد الوطني عبر تراجع الإيرادات العامة للدولة، خاصة مع ارتفاع أسعار النفط عالميا.