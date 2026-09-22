قالت المهندسة مي عبد الحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، إن الدولة تنفذ طرحا تجريبيا يتضمن 10 آلاف وحدة بنظام الإيجار التمليكي، لافتة إلى أن الإيجار السوقي لهذه الشقق يتراوح بين 1500 جنيه إلى5000 جنيه.

وأضافت خلال برنامج "على مسئوليتي" المذاع عبر "صدى البلد" أن الطرح يستهدف فئة المتزوجين حديثا بحد أقصى للدخل 16 ألف جنيه شهريًا، مؤكدة أن المستأجر "الزوج والزوجة" لن يسدد أكثر من 25% من دخله الشهري كقيمة للإيجار.

وأوضحت أن الزوج والزوجة يسددان 4 آلاف جنيه إذا كان دخلهما 16 ألف جنيه، حتى لو بلغت قيمة لإيجار 5 آلاف جنيه، مضيفة أن في حال كان الدخل أقل من ذلك فإن المستأجر يسدد "ربع دخله" ، بينما يمثل الفارق المتبقي "دعما نقديا لا يُرد من ثمن الوحدة ويُمنح خلال الفترة الإيجارية".

ولفتت إلى أن الصندوق وضع سقفا للدعم النقدي " 100 ألف جنيه طوال مدة الإيجار"، موضحة أن بعض المواطنين قد يحصلون على دعم أقل من ذلك، وقد يصل آخرون إلى الحد الأقصى للسقف المحدد وفق ثلاثة معايير المدة الإيجارية التي سيقضونها، ومستوى دخلهم، والقيمة الإيجارية السوقية للوحدة السكنية التي تقدموا عليها.

وأكدت أن مبلغ الـ 100 ألف جنيه قيمة الدعم "لا تُرد"، لافتة إلى صعوبة تحديد رقم إجمالي لكون الدعم يختلف من مستفيد لآخر، ولن تتحمله الدولة في سنة واحدة.

وأوضحت أن الدعم يوزع على الأقساط الشهرية طوال مدة العقد المحددة بثلاث سنوات، لافتة إلى إمكانية تجديد العقد لمدة ثانية في حال استمرار استحقاق المتقدم وعدم ارتفاع دخله إذا كان ربع الدخل لا يغطي الإيجار السوقي للوحدة، مؤكدة استمرار تقديم الدعم حتى استنفاد مبلغ الـ 100 ألف جنيه.

وأشارت إلى أن الوحدات مخصصة للمتزوجين حديثا، منوهة إلى منح الأولوية للأسر التي لديها أطفال.

وأضافت أن الوحدات السكنية مطروحة في 26 محافظة على مستوى الجمهورية، موضحة أن مساحات الوحدات 75 و90 مترا وبعضها يتجاوز الـ 90 مترا بقليل، ومقسمة إلى غرفتين وصالة وثلاث غرف وصالة.

ونوهت أن اختيار المساحة متروك لرغبة المتقدم وليس لحجم الأسرة، مشيرة إلى أن الأفضل للأسرة الصغيرة اختيار المساحات الأقل تفاديا لتحمل أعباء إيجارية زائدة.

ولفتت إلى أن الإيجار يزيد بنسبة 7% سنويا، موضحة أن الشقق الأصغر تسهم في إطالة مدة الاستفادة من الدعم الإيجاري وتوفير فائض مالي من الدخل الشهري للأسرة.

وأعلنت وزارة الإسكان، عن طرح 10 آلاف وحدة سكنية جديدة بنظام "الإيجار المنتهي بالتملك"، وأوضحت الوزارة أن فتح باب التقديم لحجز الوحدات يبدأ من 20 سبتمبر وحتى 19 أكتوبر 2026، وينقسم إلى شريحتين رئيستين تشملان وحدات جاهزة للتسليم الفوري وأخرى جارٍ تنفيذها للتسليم خلال 3 سنوات.

وتتوزع الوحدات على مدن: القاهرة الجديدة، 15 مايو، بدر، الشروق، العبور الجديدة، العبور، 6 أكتوبر الجديدة، برج العرب الجديدة، العلمين الجديدة، دمياط الجديدة، السادات، العاشر من رمضان، الصالحية الجديدة، المنصورة الجديدة، رشيد الجديدة، الفيوم الجديدة، الفشن الجديدة، بني سويف الجديدة، المنيا الجديدة، ملوي الجديدة، ناصر الجديدة، أسيوط الجديدة، سوهاج الجديدة، قنا الجديدة، طيبة الجديدة، وأسوان الجديدة.