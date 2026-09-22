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أشاد الفنان محمد ممدوح، بالمسلسلات التي عُرضت خلال الموسم الرمضاني الماضي 2026، لافتًا إلى فخره بمسلسل «صحاب الأرض» الذي اعتبره عملًا فنيًا بامتياز.

وقال خلال لقائه ببرنامج «واحد من الناس»، الذي يقدمه الإعلامي عمرو الليثي عبر قناة «الحياة»، إنه تواصل مع بيتر ميمي مُخرج «صحاب الأرض» لرغبته في المشاركة بالعمل، ولكّنه فوجئ بانتهاء التصوير.

وأكد تعاطفه مع أهالي غزة، قائلًا: «تعاطفنا ودعاؤنا الكامل لأهل غزة، ويا رب الغمة دي تزول عنّا كلنا».

وأشاد بأداء الفنان إياد نصار الذي قدّم شخصية «ناصر» في العمل، وخاصة مشهد جداله حول أصل «الطعمية» الذي جمعه بالفنانة منة شلبي التي ظهرت بشخصية «سلمى»، ومشاهد حديثه عن فريقي الأهلي والزمالك، معلقًا: «دا أستاذ كبير».

في سياق متّصل، أبدى ممدوح إعجابه بمسلسل «حكاية نرجس» الذي تميز على مستوى الإخراج، وبأداء الفنانين ريهام عبدالغفور، وحمزة العيلي، وتامر نبيل.

وتابع ممدوح: «سعيد بهذين العملين وأشر بالفخر بهما وكنت أتمنى المشاركة بهم».