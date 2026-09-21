أكد ماهر غريب، مدير إدارة الإعلام بنادي الزمالك، عدم وجود أي أزمة داخل الفريق، مشددًا على التزام اللاعبين ببرنامج التدريبات وعدم صحة ما تردد خلال الساعات الماضية بشأن رفضهم المشاركة في المران.

وقال غريب، خلال تصريحات عبر قناة «أون سبورت»: «لا توجد أزمة، الزمالك حقق أفضل معدل نقاط في آخر 20 عامًا بعد مرور 5 جولات».

وأضاف: «الفريق حصل على راحة، وسيعود إلى التدريبات يوم الثلاثاء، وما يتردد عن رفض اللاعبين المشاركة في التدريبات غير صحيح».

وتابع: «لاعبو الزمالك أكبر من ذلك، وعيب أن يتردد هذا الكلام عن لاعبي الفريق، لأنه يسيء إلى النادي ولاعبيه».

وأوضح مدير إدارة الإعلام بالزمالك أن الفريق بدأ استعداداته للموسم الجديد منذ الأول من أغسطس، رغم عدم حصول اللاعبين على مستحقاتهم المالية الخاصة بالموسم الماضي حتى الآن.

وأشار إلى أن إدارة النادي أكدت في أكثر من مناسبة أن صرف مستحقات اللاعبين يمثل أولوية، موضحًا: «سيتم سداد المستحقات بنهاية الأسبوع الجاري».

وكشف غريب أن معتمد جمال، المدير الفني للفريق، اتفق مع اللاعبين منذ يوم السبت الماضي على استئناف التدريبات يوم الثلاثاء، مؤكدًا أن الفريق ملتزم ببرنامجه المحدد.

واختتم تصريحاته قائلًا: «الفريق ملتزم، واللاعبون رجال، ولا يعرفون المساومة. سيتم غلق ملف المستحقات المالية عن الموسم الماضي خلال أيام، وتم السداد على دفعات، والتزمنا بالاتفاق مع اللاعبين منذ بداية فترة الإعداد».