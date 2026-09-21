رئيس الوزراء يبحث مع مستشار النمسا تعزيز العلاقات الاقتصادية والتبادل التجاري بين مصر والنمسا

- مدبولي: استكشاف فرص إقامة منطقة لوجستية نمساوية بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس

- المنطقة ستكون نقطة انطلاق لصادرات النمسا إلى العالم العربي والأسواق الإفريقية

- مصر عازمة على العمل مع الحكومة النمساوية لإعطاء دفعة قوية للتعاون الثنائي الفني والاقتصادي بمساراته المختلفة

استقبل كريستيان شتوكر، المستشار الفيدرالي للنمسا، الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بمدينة نيويورك الأمريكية، على هامش مشاركة رئيس الوزراء، نيابة عن الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، في اجتماعات الدورة الـ81 للجمعية العامة للأمم المتحدة.

وحضر اللقاء الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والتعاون الدوليّ والمصريين بالخارج، والسفير إيهاب عوض، المندوب الدائم لمصر لدى الأمم المتحدة.

وقدَّم رئيس الوزراء، خلال اللقاء، التهنئة لدولة النمسا؛ بمناسبة قرب توليها لمقعدها غير الدائم في مجلس الأمن مطلع عام 2027، معبرًا عن تطلع مصر لأن تشهد فترة عضوية النمسا في المجلس مزيدًا من التنسيق والتشاور بين البلدين، خاصة حيال القضايا والموضوعات الإقليمية والدولية.

كما أشار مدبولي، إلى الزيارة الناجحة التي أجراها الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج، إلى النمسا يومي 15 و16 يوليو 2026، ومقابلته المستشار الفيدرالي، وكذا رئيس البرلمان، بالإضافة إلى عقد الجولة الأولى للمشاورات السياسية بين البلدين؛ تنفيذًا لآلية التشاور السياسي التي تم توقيعها بين وزيري الخارجية، معبرًا عن تطلعه لاستمرار دورية انعقاد المشاورات على المستوى الوزاري مستقبلًا، وذلك من أجل تعزيز مسارات العلاقات الثنائية والتنسيق إزاء القضايا الدولية والإقليمية ذات الاهتمام المشترك بين البلدين.

وتطرق اللقاء، لفرص تعزيز العلاقات الاقتصادية والتبادل التجاري بين مصر والنمسا، والتي لا تزال دون المستوى المأمول ولا تواكب علاقات الصداقة القائمة بينهما، حيث أعرب رئيس الوزراء عن التطلع لقيام مجتمع الأعمال النمساوي باستكشاف فرص الاستثمار والإنتاج في مصر كبوابة لأسواق أفريقيا والدول العربية.

وأشار مدبولي، إلى أهمية استكشاف فرص إقامة منطقة لوجستية نمساوية بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس؛ بحيث تكون نقطة انطلاق لصادرات النمسا إلى العالم العربي وللأسواق الأفريقية.

وأعرب رئيس الوزراء، عن تطلع الجانب المصري لتدشين تعاون وثيق مع النمسا فيما يتعلق بتنمية مصادر الطاقة المتجددة، ولا سيما الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، وكذا إنتاج الهيدروجين الأخضر، وهي المصادر التي يُمكن للجانب النمساوي توسيع استثماراته فيها في مصر، لا سيما في ظل انخراط عدد من الشركات الأوروبية الكبرى في مشروعات طموحة في مصر لإنتاج الطاقة النظيفة.

كما أكد مدبولي، أن مصر عازمة على العمل مع الحكومة النمساوية لإعطاء دفعة قوية للتعاون الثنائي الفني والاقتصادي بمساراته المختلفة، ومن بينها إعادة تفعيل عمل اللجنة المشتركة بين البلدين، وتكثيف التعاون المشترك في مجال تنظيم العمالة الوافدة، ولا سيما الاستفادة من العمالة المصرية الماهرة، وقدرتها على تلبية احتياجات سوق العمل في مختلف المجالات بالنمسا، وذلك على غرار ما تم إجراؤه في العديد من الدول الأوروبية.

من جانبه، أكد مستشار النمسا، عمق العلاقات التي تربط بين النمسا ومصر، متطرقًا لمستجدات الأوضاع الإقليمية والتصعيد في المنطقة؛ حيث تم التأكيد على أهمية احتواء التصعيد وخفض التوتر الواقع حاليًا، وخاصة في ظل التداعيات السلبية لهذا التصعيد على سلاسل الإمداد، وأسعار النفط، وأمن الملاحة، وغيرها من التأثيرات السلبية على النشاطات الاقتصادية المختلفة.

وأشار مدبولي، إلى الجهود المصرية الحثيثة، التي يقودها الرئيس السيسي، والرامية لاستعادة الأمن والاستقرار بالمنطقة، ودفع مسار التهدئة، مؤكدًا ضرورة تضافر الجهود الدولية لخفض التصعيد والعودة إلى المسار التفاوضي والتسوية السلمية، بما يسهم في احتواء التوتر والحفاظ على الأمن الإقليمي، وتحقيق الاستقرار والأمن في المنطقة.