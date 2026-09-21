اللجنة المصرية بغزة: دعمنا أكثر من 400 مدرسة في القطاع بتوجيه من الرئيس السيسي

قال محمد منصور، المتحدث باسم اللجنة المصرية في قطاع غزة، إن اللجنة افتتحت 19 مدرسة داخل المخيمات التابعة لها، ودعمت ما يزيد عن 400 مدرسة في مناطق بوسط وجنوب وشمال غزة.

وأضاف في تصريحات لبرنامج «الحياة اليوم»، على قناة «الحياة»، مساء الإثنين، أن هذه الجهود تأتي تنفيذًا للتوجيهات الرئاسية مطلع العام الجاري بإعادة التعليم في قطاع غزة.

ولفت إلى المدرسة التي تم إنشاؤها داخل مخيم المدينة المصرية لرعاية الأيتام، الذي يستضيف الأيتام وزوجات شهداء الحرب الإسرائيلية في غزة، ويضم 140 أسرة.

وأشار إلى أن المدرسة تقدم خدماتها لنحو 250 طفلًا، وأن اللجنة وفّرت لهم الزي والحقائب والمستلزمات المدرسية، بالإضافة إلى وجبة صباحية منذ بدء الدراسة، باعتبار أن «هذا واجب أخلاقي تكفلت به اللجنة، وجاء عبر قوافل من مصر».

ولفت إلى أن أطفال غزة حُرموا من التوجه للمدارس، ومن الزي والحقائب والمستلزمات المدرسية، لما يزيد عن 1000 يوم.

وأشار إلى أن غدًا الثلاثاء سيشهد افتتاح مدرسة شمالي القطاع قريبًا من الخط الأصفر، بما يؤكد ثبات الفلسطيني في أرضه ويُعزز صموده.